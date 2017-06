Nad radon v podružnični šoli Podgrad

14.6.2017 | 10:45

Podružnična šola Podgrad bo čez počitnice dobila prenovljeno podobo, prav tako ne bo več težav z radonom in vlago. (Foto: OŠ Stopiče)

Podgrad - Mestna občina Novo mesto bo sočasno s celovito energetsko sanacijo podružnične šole Podgrad, ki jo bo izvedla v okviru večjega projekta energetske sanacije vrtcev in šol, za katerega je od ministrstva za infrastrukturo v aprilu prejela odločbo o sofinanciranju v višini malo manj kot 1,2 milijona evrov, z lastnim denarjem sanirala tudi radon, vlago v kletnih prostorih in prekrila streho. Izbor izvajalca za slednje je zaključen, energetsko prenovo pa bodo izvedli po modelu javno-zasebnega partnerstva skupaj s Petrolom.

Kot je pojasnila ravnateljica matične Osnovne šole Stopiče mag. Mateja Andrejčič, je po meritvah, ki jih je leta 2013 v PŠ Podgrad opravil Zavod za varstvo pri delu Ljubljana, v eni učilnici vrednost radona presegla 500 Bq/m3. »Šola je po navodilu ministrstva za zdravje, Uprave RS za varstvo pred sevanji, izvedla predlagane manjše ukrepe in redno dnevno prezračevanje prostora. Meritve so ponovili leto kasneje in vsebnost radona je bila 507 bekarelov, kar je še vedno nad dopustno mejo, ki znaša 400 bekarelov. Po pogovoru s strokovnjakom za varstvo pred sevanji smo ustanovitelja šole, Mestno občino Novo mesto, obvestili o potrebni temeljitejši sanaciji radona in plesni v šoli. Posredovali smo meritve in predlog za sanacijo, ki jo bo šola deležna poleti,« je pojasnila.

Sanacijo na šoli željno pričakujejo glede na to, da otroci in zaposleni v šoli preživijo deset mesecev na leto, čeprav vrednosti radona niso bile tako visoke kot, denimo, po drugih slovenskih šolah, o katerih se je veliko pisalo. »Glede na to, da smo na kraškem območju, se lahko vrednost spreminja mesečno,« je pripomnila Andrejčičeva in še pridala, da jih veseli, da se bodo rešili tudi vlage, ki se v poletnem času pojavljajo v kletnih prostorih, razdelilni kuhinji in jedilnici. Z njo se zdaj spopadajo z namestitvijo pobiralcev vlage in vsakoletnimi obnovami opleskov.

Na novomeški občinski upravi so povedali, da je ocenjena vrednost sanacije radona, ki jo bodo financirali sami, 65 tisoč evrov, pogodbena vrednost celotne energetske sanacije v sklopu javno-zasebnega partnerstva pa znaša 124.753 evrov (brez DDV), pri tem bo zasebnik zagotovil 51 odst. vrednosti in celoten DDV, do 40 odst. predstavlja denar iz kohezijskih skladov, ostalo pa bo zagotovila občina. Šolo, ki je sestavljena iz dveh delov, bodo odeli v toplotno izolacijsko fasado, zamenjali bodo stavbno pohištvo (okna, vrata), energetsko upravljanje objekta, sanirali kotlovnico in vgradili toplotno črpalko.

Začetek gradbenih del načrtujejo za sredino junija, večina del pa bo opravljena v času šolskih počitnic, izven šolskih počitnic bodo potekala le dela, ki ne motijo pouka, so pojasnili na občini. Dela naj bi zaključili oktobra, prenovljeno šolo pa predali namenu novembra.

M. Ž.