Končno na vrsti tudi cesta skozi Jurko vas

14.6.2017 | 09:25

V jeseni naj bi končno le začeli urejati še okoli 200 metrov dotrajane ceste skozi Jurko vas. (Foto: M. Ž.)

Jurka vas - Po skoraj petih letih, ko so v straški občini zaključili prenovo regionalne ceste od avtobusne postaje na Potoku do hiše Ravbar v Jurki vasi, bo na vrsto končno prišlo še preostalih okoli 200 metrov v drugem delu vasi. Vse skupaj se je zavleklo predvsem zaradi odkupa potrebnih zemljišč in starejše hiše, ki so jo že porušili.

Cesto bo temeljito tako kot prvi del prenovil DRSC, saj gre za državno cesto, občina pa bo poskrbela za pločnik ter gradnjo meteorne in fekalne kanalizacije, javna razsvetljava pa že stoji. Sama vrednost del bo odvisna od ponudbe, je dejal župan Dušan Krštinc, sicer pa je pločnik ocenjen na okoli 55 tisoč evrov, kanalizacija pa na 20 tisočakov.

»DRSC je izbral inženirja nadzornika, ki bo sodeloval pri razpisu za oddajo del. Ta naj bi bil objavljen v kratkem, mi pa pripravljamo tudi popis del za gradnjo kanalizacije, ki bo tudi del omenjenega razpisa. Če bo šlo vse po sreči in ne bo pritožb, naj bi dela stekla septembra,« je pojasnil župan.

Več o tudi prepotrebni prenovi državne ceste v Vavti vasi in ureditvi centra Straže pa v jutrišnji številki Dolenjskega lista.

M. Ž.