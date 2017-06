Kulturni center postaja realnost

14.6.2017 | 20:00

Izbrana natečajna rešitev (Avtorji: Peter, Aleš in Boštjan Gabrijelčič)

Trebnje - »Dobili bomo nov, kulturi namenjen del mesta v neposredni bližini upravnega središča, novo prometno vozlišče in prepotrebne parkirne prostore, ki bodo omogočali, da bo mestno središče živahno skozi ves čas,« o projektu snovanja novega kulturnega centra v Trebnjem pripoveduje dr. Jože Korbar, predsednik natečajne komisije za izbiro strokovno najprimernejše rešitve.

V Trebnjem je namreč že več let slišati pozive k prepotrebni gradnji kulturnega centra, tukajšnji občinski svet ga je maja lani umestil ob železnico, občina pa je nato z natečajem iskala najboljšo rešitev za projekt, ki je, kot pravi Korbar, po obsegu eden večjih v zadnjem obdobju urejanja mesta. Območje obsega zemljišča v občinski lasti od železniške postaje proti Kmetijski zadrugi med železnico na južni in bloki ob Gubčevi cesti na severni strani.

»Osrednja točka natečaja je večnamenska kulturna dvorana za 500 obiskovalcev, v natečaj je bila vključena še prostorska ureditev za garažno hišo, avtobusno postajališče in zgradbe za različne kulturne dejavnosti, kot so knjižnica, glasbena šola, prostori za godbo, mažoretke, muzej in sorodne vsebine,« razlaga Korbar.

Komisija je izbrala natečajni predlog ljubljanskega biroja Arhitektura, glavni avtor izbrane rešitve pa je prof. Peter Gabrijelčič. »Rešitev za stavbo kulturnega doma predvideva dve enakovredni avli. Prva je dostopna z zgornjega in druga s spodnjega parterja, povezani sta z notranjim stopniščem in dvigalom, spodnja avla je povezana tudi z garažno hišo,« pripoveduje Korbar. Avditorij dvorane pa je zasnovan v dveh nivojih – ima namreč balkon in glavni avditorij, ki je v celoti zasnovan zložljivo, prilagodljiv je tudi višinski nivo odra dvorane, še pravi.

»Člani natečajne komisije smo prisluhnili ambiciji načrtovalcev, da kulturni center s svojo funkcionalnostjo preseže lokalni pomen in postane pomemben za sosednje občine in širšo regijo. Nov kulturni center bo prinesel nove možnosti za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje vseh generacij občanov, hkrati pa bo omogočil, da si bomo scensko bolj zahtevne kulturne predstave lahko ogledali v domačem kraju,« o pomenu projekta še pravi Korbar.

Zdaj bo na vrsti načrtovanje, projektiranje bodo začeli še letos, prav tako bo občina pristopila k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Gradnjo bi lahko po optimističnih ocenah začeli v treh letih, pojasnjuje Korbar, gradbeni in prostorski načrti pa so zastavljeni tako, da je možna fazna gradnja in postopno dodajanje posameznih objektov, zato bo do končne pozidave minilo kar nekaj časa. Dinamika gradnje bo sicer odvisna tudi od finančnih zmožnosti, najprej pa bo na vrsti gradnja kulturnega centra z garažno hišo, ki bi, če le ne bo zapletov, lahko zaživel v naslednjih petih letih.

Članek je bil objavljen v 23. številki Dolenjskega lista.

J. S.