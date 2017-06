Kar 46 voznikov pijanih, policisti bodo nadaljevali s pogostejšim nadzorom

14.6.2017 | 13:05

Na območju Policijske uprave Novo mesto so policisti med 5. in 11. junijem, ko je potekal evropsko usklajen nadzor vožnje voznikov pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, odredili preizkus alkoholiziranosti 1576 voznikom motornih vozil. 46 voznikov je bilo pod vplivom alkohola, od teh so pri trinajstih ugotovili, da so imeli v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligramov alkohola. 37-im kršiteljem so odvzeli vozniško dovoljenje in enega pridržali. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi so za tri voznike odredili strokovni pregled.

Kot so poudarili na PU Novo mesto bodo policisti nadaljevali s pogostejšim preverjanjem psihofizičnega stanja udeležencev v cestnem prometu, saj želijo predvsem zmanjševati število prometnih nesreč, povezanih z alkoholom. Na naših cestah je v letu 2016 in letos v prometnih nesrečah umrlo 20 ljudi. Kar polovico nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo 10 ljudi, so povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola.

Pijanemu vozniku zasegli traktor

Med kontrolo prometa na Cesti krških žrtev v Krškem so policisti včeraj popoldne ustavili voznika kmetijskega traktorja in med postopkom ugotovili, da 40-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,31 miligramov alkohola. Traktor so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Priprli možaka, ki je vlamljal po Metliki

Metliški policisti so v zadnjih mesecih obravnavali več vlomov v stanovanjske hiše v Metliki, v katerih so storilci izkoristili odsotnosti stanovalcev, tudi krajše, in skozi okna in vrata vlamljali v hiše, odnesli pa so predvsem denar in nakit. V vseh primerih so policisti opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zavarovali najdene sledi, zbirali obvestila in izvajali številne aktivnosti za izsleditev storilca.

Na podlagi ugotovitev, da je kaznivih dejanj osumljen 45-letni moški, so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo. Osumljencu iz Črnomlja so odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor.

Vlom v počitniško hišo

Med petkom in torkom je v Hrušici v novomeški občini nekdo vlomil v počitniško hišo in odnesel prenosno klimatsko napravo, televizijski sprejemnik, več kosov orodja, posodo in prehrambene izdelke. Lastnika je oškodoval za okoli 3000 evrov.

