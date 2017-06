Hollensteinove plesalke prestopile samostanske zidove

14.6.2017 | 14:00

Novo mesto - Včeraj so v Galeriji Krka v Ločni odprli razstavo Odmev tišine brata Janeza Hollensteina iz kartuzije Pleterje. Nekdanji pleterski prior se javnosti predstavlja z umetniško obdelanimi kovinskimi skulpturami, ki jih je s kovaškim orodjem oblikoval iz odsluženih in odpadnih predmetov - sodarskih obročev, zavrženih ograj ali kolesnih obročev in drugega železja, ki mu je s tem vdahnil novo življenje.

Štiriinpetdeset let mineva letos, odkar je kartuzijan Jean Marie Hollenstein, častni občan Novega mesta, prišel živet v pletersko kartuzijo, ki jo je od leta 1985 do 1995 vodil kot prior Janez Hollenstein. Rodil se je leta 1933 v Alttoggenburgu v Švici kot Joseph Johann Baptista. Z umetnostjo obrtjo se je srečal že v osnovni šoli, široko zanimanje za umetnost pa je ohranil tudi med šolanjem na klasični gimnaziji, po kateri je odšel v kartuzijo La Valsainte v Švici, znotraj kartuzijanskega reda pa je študiral teologijo in filozofijo. V času, ko je bil prior Kartuzije Pleterje, se je samostan precej bolj odprl tudi za javnost, staro gotsko cerkev so lahko obiskali tudi turisti, pospešil je gospodarsko dejavnost samostana in življenje menihov približal mladim. Po letu 1995 se je začel samostan znova zapirati, prav tako so se znova zelo omejeni kakršnikoli stiki menihov z zunanjim svetom, tako da, kot je bilo pričakovati, brata Janeza Hollensteina ni bilo na odprtju njegove razstave v Galeriji Krka.

Pri svojem ustvarjanju v tišini pleterskega samostana se brat Janez Hollenstein ni ustavil pri umetniško oblikovanih predmetih, ki lahko, na primer, kot svečnik ali razpelo služijo verskemu obredju, ampak je tako pri abstraktnih podobah in predvsem v podobah plesa prestopil mejo posvetnega, ali pa tudi ne, če vzamemo, da je božje vse, kar je ustvaril Bog.

Hollensteinova dela je umetnostni zgodovinar Milček Komelj v svojem govoru ob odprtju razstave označil za v srčnem ognju rojene oblike zmagovitega življenja in med drugim zapisa: "S preoblikovanjem v lahkotno transparentno formo Hollenstein kovinsko materijo spreminja v simbolno izrazilo in utelešeno idejo, katere bistvo je zajeto v vzgonu kvišku, pogosto vzvalovljenem s plesno mehkobo. Nemir duha v njej je izenačen s principom rasti ali gibkim plamenenjem, ukročenim v ognjeno prekaljenih kovinskih trakovih, ki – uokvirjeni v krožnih formah popolnosti – zaobjemajo notranji prostor ali se v svojem rastju razpirajo navzven. Pod menihovim kladivom se ti okrogli ali ploščati trakovi kot rastlinske lovke voljno uvijajo in v svoji dinamiki izoblikujejo v organizme, v katerih je vse podrejeno kipenju ali zanosu, ki se zaokroža v aluzivne prizore ali abstraktna znamenja."

Razstava je nastala v sodelovanju s Kulturnim društvom Zgovorna tišina. Zgovorno jo dopolnjujejo tudi izjemne črno bele fotografije življenja brata Janeza Hollenstaina, ki jih je za samostanskimi zidovi posnel mojster fotografije in predsednik društva Zvone Pelko. Razstava bo odprta do 1. septembra.

I. Vidmar

