Dober milijon za podporo 16 projektom lokalnega razvoja

14.6.2017 | 15:00

Novo mesto - V Lokalni akcijski skupini (LAS) Dolenjska in Bela krajina, ki pokriva 12 občin, po prvem pozivu tekočega programskega obdobja iz sredstev za lokalni razvoj skupnosti za prve potrjene projekte pričakujejo približno 1,15 milijona evrov. Letos bodo objavili še dva javna poziva, septembra za Pokolpje in konec leta za vso skupino.

Predsednik LAS Dolenjska in Bela krajina Igor Hrovatič je, kot je poročala STA, na današnji novinarski konferenci v Novem mestu povedal, da se je na prvi javni poziv sicer odzvalo 28 prosilcev, upravni odbor LAS pa jih je glede na ocene projektov in razpoložljiva sredstva kot primerne potrdil 16. Potrjeni projekti naj bi skupaj zagotovili štiri nova delovna mesta.

Med temi je pet podjetniških in pet predlogov lokalnih skupnosti, šest se jih nanaša na civilno družbo. Vse morajo odobriti še pristojne vladne ustanove, njihov odgovor pa pričakujejo v začetku jeseni.

Rdeča nit potrjenih projektov je skrb za ljudi in vključevanje lokalnega prebivalstva v uresničitev zastavljenih idej. Sicer pa z njimi sledijo osnovnemu cilju EU v programskem obdobju do leta 2020, ki želi čim več prebivalstva spodbuditi k dejavnosti in ustvarjanju boljših življenjskih pogojev, je še dejal Hrovatič.

Po podatkih območne LAS je upravni odbor potrdil projekte, med katerimi so: nordijska hoja po podeželju, zeliščarski center jugovzhodne Slovenije, metliški center aktivnosti Srebrni dvor, medgeneracijska škratodežela Mokronog, interpretacija naravne in kulturne dediščine v Krajinskem parku Lahinja, učenje in gibanje za okolje, mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot, predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črnega močerila v Beli krajini, odprta akademija za inovativni turizem, mirnopeški Slakov center, oživitev kozolcev v Šentrupertu, Hiša druženja in dobrot Dolenjske, okrepitev samooskrbe z naravnimi zmožnostmi Bele krajine, razvoj in promocija kolektivne blagovne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov, medgeneracijski vrt in Kolpa e-bike oz. alternativna mobilnost ob Kolpi.

Novinarske konference se je udeležil tudi Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto, ki je vodilni partner omenjene LAS. Poudaril je predvsem dobro sodelovanje znotraj te in pozval k območnim drznim zamislim.

Javno-zasebna LAS Dolenjska in Bela krajina, ki se uvršča med tovrstna večja slovenska združenja, poleg Mestne občine Novo mesto pa pokriva še občine Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Semič, Metlika, Črnomelj, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Straža in Mirna.

Več o izbranih projektih pa v jutrišnjem Dolenjskem listu.

M. Ž., STA