Gorela avto in suha trava

14.6.2017 | 18:35

V Čadražah v občini Šentjernej je malo po pol osmih zjutraj gorelo parkirano osebno vozilo. Zagorelo je pod sedežem. Požar so domači še pred prihodom gasilcev pogasili. Gasilci PGD Šentjernej in Maharovec so odklopili akumulator in pregledali vozilo s termo kamero.

Ob treh popoldne pa je v Lomnem v občini Krško gorela suha trava. Požar na površini okoli hektarja so pogasili gasilci PGD Veliki Trn.

M. Ž.