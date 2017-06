Hostel tudi uradno odprli, naj spominka pa niso razglasili

15.6.2017 | 08:20

Priznanja udeležencem natečaja Naj spominek Kočevske 2017, ki ga letos niso podelili, je podeljeval podžupan Roman Hrovat. Na posnetku prejema priznanje Dejan Šauperl, ki je osvojil 2. mesto. (Foto: M. L.-S.)

Hostel Bearlog,ki deluje že od konca aprila letos, so sedaj tudi uradno odprli. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Podžupan občine Kočevje Roman Hrovat, direktorica Zavoda za turizem in kulturo občine Kočevje Vesna Malnar Memedović in direktor Javnega sklada RS ta regionalni razvoj in razvoj podeželja Velislav Žvipelj so s prerezom traku na vhodu v stavbo, ki stoji na mestu nekdanje uradno najstarejše stavbe v Kočevju znane pod imeni Činkl, Gostišče Rog, Škorc ali Pri zlatem levu, uradno odprli hostel Bearlog. Ob tej priložnosti pa so razglasili tudi rezultate izbora Naj spominek občine Kočevje za leto 2017 in prijaviteljem podelili priznanja.

Hostel, ki ima na zunaj enako podobo, kot jo je imela nekdanja stavba na Ljubljanski cesti v Kočevju je pričel obratovati konec aprila letos. »Pohvalimo se lahko, da so začetni rezultati spodbudni,« je povedal Hrovat.Dodal je, da so do sedaj zabeležili preko 230 nočitev, gostje so bili kar iz 16 držav, vsi pa so bili, kot je dejal, z obiskom zelo zadovoljni.

»Da smo na pravi poti potrjuje ravno včeraj podeljen bronasti znak Green destination, ki ga podeljujeta Slovenska turistična organizacija in konzorcij Slovenia green,« je dejal o prizadevanjih občine za razvoj turizma. Poudaril je, da sledijo ciljem strategije razvoja turizma v občini Kočevje, ki jo je sprejel občinski svet pred dvema letoma, letos pa so jo dopolnili. »Dva delčka, ki sta povezana s to strategijo, sta današnja dogodka objeta v eno, to je hostel Bearlog in izbor za naj spominek 2017,« je dejal.

Pred otvoritvijo hostla, ki so ga uredili s pomočjo sredstev, ki so jih pridobili na Slovenskem regionalnem skladu, kar je bil tudi razlog za povabilo direktorja sklada in njegov kratek nagovor zbranim na otvoritvi, so namreč razglasili rezultate in podelili priznanja Naj spominek Kočevske 2017.

Premalo protokolarna nota

V Kočevju so prvič razpisali natečaj za naj spominek leta 2006 in tako je bilo tudi letos, vendar pa letos naj spominka niso razglasili. Kot je povedal že Hrovat, je želja občine, da bi bili naj spominki protokolarno darilo občine, vendar je imel letošnji najbolje ocenjeni izdelek - izmed osmih prispelih oz. sedmih, ki jih je komisija ocenjevala (en izdelek je imel oznako prijavitelja in so ga zato izločili iz nadaljnjega postopka ocenjevanja) - manj izrazito protokolarno nato in omenjene možnosti uporabe kot protokolarno darilo, je povedala predsednica komisije Vesna Malnar Memedović.

»Spominek, ki bi zasedel prvo mesto, bi moral poleg lastne specifične značilnosti jasno izražati še turistično promocijsko noto namenjeno širšemu krogu uporabnikov ter biti iz vsebinskih in estetskih razlogov primeren kot darilo za predstavnike delegacij na obisku občine Kočevje,« je dejala. Ker se je komisija z večino glasov odločila, da prvega mesta in naziva naj spominek Kočevske za leta 2017 zato ne podeli, je Dejan Šauperl, avtor noža iz recikliranega jekla z orehovim ročajem prejel priznanje za 2. mesto, 3. mesto je osvojil obesek za ključe Delčki ujeti v vodo in slivov les Valentine Miloševič, 4. Kočevski pogrinjek avtorice Jasne Paternus, sledila pa so dela Irene in Zdravka Tomazina ter Darje in Matjaža Gostečnika.

Letošnji natečaj je sicer združeval dve pomembni temi: ena se je navezovala na tematiko gozda in vode, druga pa je, kot je povedala Malnar Memedovićeva, sovpadala z vsebino strategije razvoja turizma v občini Kočevje.

M. L.-S.

