Gasilci rešili mačka; danes brez elektrike

15.6.2017 | 07:00

Včeraj ob 16.18 uri so na Bohoričevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško izpod pokrova motorja na osebnem vozilu rešili mačka in ga predali lastnici.

Ob 17.40 je na lokalni cesti pri Veliki vasi pri Krškem, občina Krško, podrto drevo oviralo promet. Oviro je odstranil dežurni delavec komunalnega podjetja.

Ob 20.58 so na Papirniški ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Ob 21.04 so v Globokem, občina Brežice, gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata na objektu.

Ob 17.49 je na cesti Dobliče-Stari trg, občina Črnomelj, zaradi počene cevi na tovornem vozilu prišlo do onesnaženja cestišča v dolžini okoli 150 metrov. Gasilec PGD Črnomelj in dežurni delavec cestnega podjetja sta očistila cestišče.

Ob 10.23 so na Pristavi nad Stično, občina Ivančna Gorica, našli minometno granato Brixia, kalibra 45 mm, mase 0,48 kg, italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS ljubljanske regije sta nevarno najdbo odstranila na varno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 16.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CANK. NASELJE 1968.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. STARA VAS.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1 izvod Romi.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Sevnica med 8. in 15. uro na območju TP Orehovo vas izvod Smer Loka, med 8. in 9.30 uro na območju TP Rožno in med 10. in 11.30 uro na območju TP Pugelj; na področju nadzorništva Brežice med 4. in 7. uro na območju TP Terme Filtrirna, Terme Filtrirna 1, Terme naselje 1 in Terme naselje 2; na področju nadzorništva Krško okolica med 11. in 14. uro na pbmočju TP Peč Rožno izvod hrib smer Sluga ter na področju nadzorništva Krško mesto med 8.45 in 11.45 uro na območju TP TO Videm.

M. K.