Na startu dirke Po Sloveniji Cavendish, Majka in Polanc

15.6.2017 | 08:50

Mark Cavendish je še pred kakima dvema letoma veljal za nespornega kralja sprinterjev, a ga je bolezen lani oddaljila od dirk. Manx Missle, kot mu tudi pravijo, si je za povratek izbral prav dirko Po Sloveniji, kjer je že nastopal, zmagal pa še ni. (Foto: Mario Stiehl, arhiv KK Adria Mobil)

Fotografije, ki so nastale v Kopru malo pred startom dirke, nam je poslal tudi Aleš Kirn z Radia Krka, ki bo prav tako prenašal dirko.

Ljubljana, Novo mesto - Vse je nared za 24. izvedbo mednarodne kolesarske dirke Po Sloveniji, sporočajo organizatorji. Zjutraj se je kolesarska karavana iz Ljubljane, kjer so vse ekipe nastanjene, odpravila na start 1. etape v Koper, na startu skupno 655 kilometrov dolge dirke pa pričakujejo 154 kolesarjev iz 19 ekip, ki so prišle v Slovenijo s štirih kontinentov.

Od tega je pet ekip svetovnega ranga, med katerimi je zagotovo prvo ime eden najboljših sprinterjev, bivši svetovni prvak in tridesetkratni etapni zmagovalec francoskega Toura, Anglež Mark Cavendish, član južnoafriške ekipe Dimension Data.

Poleg njega bo na štartu tudi drugo vroče ime, Poljak Rafal Majka, član nemške ekipe Bora – Hansgrohe, ki je nedavno krojil razplet ameriške dirke Po Kaliforniji ter Slovenec Jan Polanc, član ekipe UAE Team Emirates, ki je razburkal kolesarsko javnost z nedavno zmago ene izmed etap slovitega italijanskega Gira.

Vsi trije pa so bili tudi gosti novinarske konference, ki je potekala na predvečer dirke v ljubljanskem Mestnem Muzeju. Udeležila sta se je tudi organizacijski direktor dirke, Bogdan Fink ter vodja vsebinskega marketinga v Slovenski turistični organizaciji, Alenka Pahor Žvanut.

Mark želi predvsem končati

Mark Cavendish prihaja v Slovenijo po ravno kar preboleli hudi virusni bolezni, mononukleozi, ki mu je vzela precej moči in postavila križ na začetek letošnje sezone, toda zdaj se ta športni borec in kolesarski zagnanec z vsemi močmi podaja v drugi del, v katerem je znova zanj vendarle najpomembnejši francoski Tour. Slovenska zelena pentlja pa je, kot je tudi sam povedal, zanj predvsem odličen preizkus dejstva, ali je bolezen tudi dokončno premagana in ali bo v zahtevnih slovenskih etapah, v hudi konkurenci znova nabral dovolj moči za kasnejši Tour.

“Tekma je vedno najbolj kakovostni preizkus za vsakega športnika, saj te želja po zmagi in dokazovanju žene naprej veliko bolj kot običajni trening, na katerih se sicer trudiš, a zagotovo ne daješ vse od sebe, ker ni tekmovalnega naboja, ” pravi Cavandish in dodaja: “Počutim se zdravega, upam da bom dirkal do nedelje. V času mojega prvega nastopa na tej dirki sem bil tukaj le malo časa, a sem opazil kako čudovita je dežela in kako topli so ljudje. Zadnji meseci niso bili lahki, težko je iti vsak večer v posteljo in razmišljati koliko časa bo trajalo, da bo bolezen izginila. Pri nekaterih ljudeh traja mesece, pri nekaterih deset let. Ne veš kdaj se boš pozdravil in to je zelo težko sprejeti. Za to dirko nimam nobenih posebnih ciljev, želim videti kje sem in jo morda končati. Prav tako ne morem veliko povedati glede dirke po Franciji, še vedno ne vem ali bom na njej dirkal.”

Makja je pripravljen na Roglo

Novo ime na dirki Po Sloveniji je Rafal Majka, ni pa novinec njegova ekipa Bora – Hansgrohe, ki je v letu 2014 na dirki tudi zmagala sicer pod drugim imenom (NetApp Endura) in z drugim zvezdnikom (Tiago Machado). Na Majki je ta hip zato precejšnje breme, ki ga nosijo vsi favoriti. Največ pa pričakuje od letošnje 3. etape na relaciji Celje – Rogla, saj bo vzpon do 1500 metrov visoke pohorske Rogle pomemben preizkus moči v njegovih nogah.

Rafal je na predvečer dirke povedal: “Dirko po Sloveniji smo izbrali ker je zelo dobra dirka, tukaj sem bil že v letu 2011, v moji prvi sezoni s profesionalno ekipo. Sem sem prišel s Sierre Nevade, s treningov na visoki nadmorski višini, in se zavedam, da ta dirka ne bo enostavna. Poznam profil dirke, še posebej težka bo tretja etapa z dolgim ciljnim vzponom. Seveda se bom koncentriral na to etapo.”

Jan ljubi zeleno

Najmlajši med tremi gosti novinarske konference pa je bil Jan Polanec, 25-letni kolesar, nekoč član ekipe Radenske Roga, potem italijanske ekipe Lampre Merida in zdaj član tima, ki prihaja iz Združenih Arabskih Emiratov. Kot je povedal mu zelena zelo ustreza: “Mislim, da sem se po Giru spočil, težko pa je reči kako bom dirkal. Jaz bom dal vse od sebe. V ekipi so z menoj zadovoljni in upam da bom lahko formo nadgrajeval na naslednjih dirkah. Dirka Po Sloveniji bo zagotovo težka, na njej je veliko konkurence. Majka je zagotovo prvi kandidat za prvo zmago. Dirka se bo odločila na tretji etapi z vzponom na Roglo, ki ga ne poznam zelo dobro, na Štajerskem koncu nisem veliko kolesaril. Vem, da ni najtežji, in tudi ne najlažji, včeraj smo si ga pogledali in vem, kaj pričakovati. Vse bo odvisno od tega, kako se bo dirka razvijala. Zelena je moja najljubša barva in upam, da jo bom oblekel.”

Zmaga naj najboljši

Letošnja dirka Po Sloveniji bo ponudila veliko presežkov ne zgolj v športnem, pač pa tudi v gospodarskem in predvsem v promocijskem smislu, saj se bodo kolesarji prvič borili za zeleno majico, Slovenija in svet pa za zeleno okolje in zelen planet, kar ponazarja slogan dirke Fight for Green. Prvič bo dirka doživela premiero na najbolj gledanem športnem kanalu, Eurosportu, Slovenija kot izjemno zelena turistična destinacija pa bo imela prvič priložnost, da se predstavi več kot sto milijonskem avditoriju.

"Kot organizacijski direktor lahko rečem, da se dirka v izvedbenem smislu lahko začne, v športnem pa si želim, da zmagajo najboljši, kot Slovenec pa si seveda želim, da so med njimi tudi slovenski kolesarji. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem številnim partnerjem in pokroviteljem projekta ter vsem prostovoljcem, saj nas je skupaj v organizaciji in izvedbi dirke preko tisoč. Njim gre še posebna zahvala za trud, vztrajnost, prizadevnost in pripadnost. Enako tudi vsem uradnim službam na čelu s slovensko policijo, ki vestno skrbi za varnost in red na vseh naših etapah," je v včeraj na novinarski konferenci dejal organizacijski direktor dirke in direktor kolesarskega kluba Adria Mobil Bogdan Fink.

Velik promocijski vložek

Vodja sektorja za vsebinski digitalni marketing pri Slovenski turistični organizaciji, Alenka Pahor Žvanut je opozorila na pomembne korake, ki jih je zadnje leto dni naredila STO pri globalnemu pozicioniranju Slovenije in povečanju prepoznavnosti naše dežele kot odlične destinacije za športni turizem, za priprave športnih ekip in organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev, kamor se uvršča tudi kolesarska dirka Po Sloveniji.

"Partnerstvo, ki je ključnega pomena za organizacijo in izvedbo letošnje dirke, povezuje nov slogan: Boj za zeleno. Poleg glavnega organizatorja dirke, KK Adria Mobil, in njihovega dolgoletnega pokrovitelja, družbe Adria Mobil, se je partnersko povezalo skupno 13 partnerjev, ob omenjenih dveh še Slovenska turistična organizacija, javna agencija SPIRIT, Turizem Ljubljana, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia, družba Unior ter občine Koper, Rogaška Slatina, Zreče, Novo mesto, Slovenske Konjice, Žalec in s tem povezane turistične pisarne. Skupaj dokazujemo, da sta šport in turizem tesno povezana v Sloveniji. I feel Slovenia je že blagovna znamka, ki ponazarja zelene izkušnje in močna čustva ter strast do aktivnih in zdravih počitnic. Slovenija je odlična petzvezdična destinacija za zeleno, aktivno in zdravo izkušnjo, ki jo predvsem ponuja neokrnjena narava, ugodna klima, odlična lokacija, dobra infrastruktura in izjemna gostoljubnost," je dejala Alenka Pahor Žvanut.

Ob tem je opozorila tudi na vrsto zelo konkretnih predhodnih aktivnosti, ki jih je STO pripravil pred začetkom 24. dirke Po Sloveniji. Med njimi je tudi promocijska kampanja Kolesarski ambasador Slovenije

Sporočilo medijem so ob novinarski konferenci posredovale še državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Eva Štravs Podlogar in direktorica Slovenske turistične organizacije, mag. Paja Pak.

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se zavedamo pomena prepoznavnih in odmevnih športnih dogodkov, kot je 24. dirka Po Sloveniji, za promocijo Slovenije in slovenske turistične ponudbe. Prav tako se zavedamo multiplikativnih učinkov teh dogodkov na slovensko gospodarstvo. Slovenija kot dežela edinstvene neokrnjene narave je idealna destinacija za priprave vrhunskih športnikov in kot privlačno prizorišče množičnih športno-rekreativnih prireditev, saj poleg lepe narave ponuja tudi infrastrukturo in znanje. Zaradi svoje izjemne lege in razgibane pokrajine je priljubljena destinacija za kolesarje. Kolesarjenje sodi med najpomembnejše in najbolj trajnostne proizvode aktivnih počitnic v Sloveniji. Na ministrstvu, pristojnem za turizem, menimo, da je področje kolesarjenja pomemben člen javnega interesa zdravja, športa in velik potencial za razvoj tovrstnega turizma v naši državi. Ob tej priložnosti bi iskreno čestitala uspešnemu partnerstvu pri organizaciji tokratne dirke, KK Adria Mobil, družbi Adria Mobil, d.o.o., in Slovenski turistična organizacija (STO), da so pri izvedbi tega odmevnega projekta našli skupen jezik še s 13 partnerji, predvsem iz lokalnega okolja slovenskih destinacij, po katerih poteka trasa same dirke. Prvič v zgodovini dogodka bo celotna dirka neposredno prenašana tudi na televizijskih kanalih najbolj gledane evropske in svetovne športne televizijske hiše Eurosport, kar pomeni, da bo dirko Po Sloveniji spremljalo na milijone kolesarskih navdušencev po svetu ter hkrati spoznalo tudi lepote Slovenije, kot zelene, aktivne in zdrave športne destinacije, privlačne tudi za aktivni oddih njenih obiskovalcev. Letošnja dirka bo potekala tudi pod trajnostno zgovornim sloganom Fight for green, ki se v neposrednem pomenu nanaša na kolesarski boj za zeleno majico, posredno pa nakazuje na precej širši pojem trajnostne zaveze Slovenije in slovenskega turizma k ohranjanju Slovenije kot prve zelene destinacije na svetu.«

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije: »Izredno me veseli, da se Slovenija prvič v zgodovini predstavlja svetovni javnosti na televizijski mreži Eurosport preko prenosa Dirke po Sloveniji. To nam je uspelo z uspešnim partnerskim sodelovanjem Slovenske turistične organizacije s podjetjem Adria Mobil, javno agencijo SPIRIT Slovenija, 11-imi turističnimi destinacijami in drugimi ključnimi partnerji. S štiridnevnim neposrednim prenosom dirke se bo tako kar 113 milijonom ljubiteljem kolesarjenja po svetu naša dežela predstavila kot odlična destinacija za aktivne počitnice, priprave športnikov in organizacijo odmevnih mednarodnih športnih dogodkov. Slovenija ljubitelje aktivnega oddiha navdušuje v prvi vrsti z neokrnjeno naravo, zato je kar tretjina časa prenosa namenjena prav predstavitvi lepot naše dežele. Ob samem prenosu dirke na Eurosportu v skupni dolžini več kot šest ur smo uspeli dogovoriti tudi dodatno izpostavitev naše dežele s predvajanjem 280-ih spotov, od tega 159 spotov o turističnih lepotah naše dežele ter bannerje, ki vabijo k odkrivanju Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave destinacije z več kot 1,7 milijoni prikazi. Izredno uspešen je bil tudi odziv na projekt Cycling Ambassador of Slovenia, s katerim smo preko doživetij šestih tujih ambasadorjev, ki so se pred dirko mudili v Sloveniji, okrepili pozornost svetovne športne javnosti na Slovenijo kot edinstveno privlačno destinacijo za ljubitelje kolesarjenja.«

B. B.