FOTO: Dijaki zaključnih letnikov že pravi mladi mojstri

15.6.2017 | 09:45

Včeraj je bilo pri Šolskem centru nadvse živahno. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Šolsko leto se nezadržno bliža koncu in na novomeškem Šolskem centru so svoje izdelke na ogled postavili dijaki zaključnih letnikov Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole ter Srednje strojne šole. Nabor izdelkov ene in druge šole je bogat in pester, dijaki so pokazali veliko znanja in kreativnosti.

Strojniki so včeraj pripravili projektni dan, na ogled so bili obnovljeni starodobni avtomobili, prenovljeni motorji in motorna kolesa, različni traktorski priključki in drugi zanimivi izdelki, ki so jih izdelali v okviru projektnih nalog za poklicno maturo. Med drugim pa so predstavili tudi starodobne avtomobile njihovih učiteljev in dijakov, ki so jih v okviru projektnih nalog obnovili že pred leti.

Razstavo izdelkov zaključnih letnikov programov mizar, lesarski tehnik PTI, lesarski tehnik SSI in gradbeni tehnik – mize, klubske mize, omare, komode, načrte nizkoenergijskih hiš postelje pa tudi električna kitara, rolka in leseni Šentrnejski fuzbal…, si lahko ogledate še danes in jutri, od torka je vsak dan odprta od 8. do 13. ure.

M. Ž.

Komentarji (1) 6h nazaj Oceni butec&butec Lepo je videt, čestitke vsem!