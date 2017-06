Odprt razpis za štipendije deficitarnih poklicev

15.6.2017 | 10:20

Foto: I. N., arhiv DL

Ljubljana - Bodoči dijaki, ki se bodo izobraževali za deficitarne poklice, lahko od danes do vključno 20. septembra oddajajo vloge za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/18. Čas oddaje vloge ni odločilen za pridobitev štipendije. Podelili bodo do tisoč štipendij v višini 100 evrov mesečno.

Kot so sporočili iz Javnega štipendijskega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, štipendijo lahko na novo pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 prvič obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja in se bodo izobraževali za poklice kamnosek, mehanotronik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar in dimnikar.

Štipendijo za deficitarne poklice bodo dijaki prejeli za celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko prejemali hkrati z nekaterimi drugimi štipendijami, ni pa združljiva s kadrovsko štipendijo.

Lani sprejeta novela zakona o štipendiranju omogoča zaprti rok prijav, zato čas oddaje vloge ne bo več merilo za pridobitev štipendije, kot je bilo pred sprejetjem novele.

Če bo sklad prejel več vlog, kot je na voljo sredstev (1,2 milijona evrov), bodo vloge razvrščali na podlagi višje povprečne ocene v zaključnem razredu osnovne šole in višje povprečne ocene izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Če skupna vrednost sredstev za vse vlagatelje, ki bodo izpolnjevali pogoje, ne bo presegala razpisanih sredstev, se vloge ne bodo razvrščale po merilih, ampak bodo podeljene vsem vlagateljem, ki bodo izpolnjevali pogoje.

Dijaki, ki že prejemajo štipendijo za deficitarne poklice, morajo oddati vlogo za njeno podaljšanje do 31. avgusta. Vloga je danes objavljena na spletnih straneh sklada.

B. B.