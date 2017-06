Taninsko mrežo tkejo po vsem svetu

15.6.2017 | 11:20

Direktor sevniškega Tanina Ivan Mirt je v soboto, ko so pripravili zdaj že tradicionalen dan odprtih vrat, obiskovalce popeljal po tovarni in jim predstavil dosežke in načrte družbe. (Foto: B. B.)

Sevnica - Strateška usmeritev v razvoj in trženje krmnih dodatkov, ki so jo v Taninu Sevnica sprejeli že pred leti, se kaže za vse bolj pravilno. Njihov tradicionalni usnjarski trg se namreč krči iz leta v leto, kar pa sevniška družba več kot nadomešča s t. i. zelenim programom.

V preteklem letu je imel Tanin za 18,4 milijona evrov prihodkov, kar je približno 2 odst. več kot v preteklem letu. Na usnjarskem trgu so ponovno zabeležili upad prodaje, medtem ko so na področju dodatkov za prehrano živali realizacijo povečali za 10 odst. Čisti dobiček je ostal na ravni rekordnega predlanskega in je znašal 3,43 milijona evrov. Sodeč po rezultatih prvega letošnjega kvartala si lahko ob koncu leta obetajo še boljši rezultat – realizacija v prvih treh mesecih je namreč znašala 5,08 milijona evrov, kar je 17 odst. več kot v enakem obdobju lani. Za podoben delež se je povečal tudi dobiček. V primerjavi s temi številkami se zdi planirana 6-odst. rast letošnje prodaje in 10 odst. višji dobiček precej konservativna napoved.

Tanin, ki trenutno zaposluje 112 ljudi, 97 odst. svojih prihodkov ustvari v tujini. Kot pravi direktor Ivan Mirt, najhitreje rastejo na t. i. trgih BRICS in drugih državah v razvoju, predvsem v Aziji, pa tudi na Bližnjem vzhodu, medtem ko je rast v EU in ZDA nekoliko bolj umirjena.

Lani so za naložbe in v nove obrate ter tehnologijo odšteli milijon evrov – zgradili so nov razvojni laboratorij in opremili dva nova obrata za proizvodnjo vlaknin in monobutirina. Sicer pa so se, kot poudarja Mirt, lani najbolj posvečali širjenju in dopolnjevanju mreže predstavništev in distributerjev v tujini. »Po vsem svetu iščemo strokovnjake, ki razumejo naše produkte in nam pomagajo pri trženju. Kajti danes ne prodajamo le izdelkov, ampak celovite rešitve. Veseli smo, da smo na pravi poti, saj je uporaba antibiotikov v prehrani živali pod kritičnim očesom javnosti povsod, ne le v Evropi. Vprašanje je, kako ostre bodo kontrole, a zavest, da antibiotiki niso rešitev, sploh če se uporabljajo nenadzorovano, je široko prisotna. Naravni preparati, med katerimi so naši tanini med bolj učinkovitimi, jih lahko nadomestijo in so prava pot,« je zadovoljen Mirt.

Ker taninske formulacije postajajo vedno bolj pestre in kompleksne, njihova uporaba pa vedno bolj specializirana, po en distributer v posamezni državni ne zadošča več. »Potrebujemo najmanj tri specialiste – po enega za govedo, perutnino in prašiče. Vsako od teh področij zahteva svoj pristop in lasten distribucijski kanal. V zadnjem času razvijamo tudi program za ribe in rake, imamo nove produkte za pitno vodo in za čiščenje napajalnih linij. Skratka, vsako področje zahteva specifične pristope in znanja, zato zdaj na novo postavljamo mreže tam, kjer smo nekoč mislili, da imamo tržne poti že pokrite,« pripoveduje Mirt.

Svoje produkte sevniški Tanin namreč ves čas dopolnjuje in razvija. Tanine, ki imajo dokazane antibakterijske in antioksidativne učinke, v zadnjem času mešajo z derivati maslene kisline, s katerimi spodbujajo ješčnost oz. prirast, vse bolj zanimiva je tudi uporaba saponinov itd.

Letos predvidevajo za dva milijona evrov novih vlaganj. V načrtu imajo novo sušilno linijo za tekoče produkte, povečanje kapacitet izparjevalnika, naložbo v proizvodnjo kalcijevega butirata in izboljšanje izrabe odpadne toplote iz dimnih plinov, s čimer bodo povečali moč svojega energetskega obrata. Tega sicer poganjajo izluženi in posušeni lesni sekanci, iz katerih so v različnih postopkih predhodno pobrali vse koristne sestavine, a zdaj ugotavljajo, da so ti ostanki več vredni, če jih zmeljejo in prodajo kot vlakninsko prehransko dopolnilo. Zato bo boljši izkoristek tovarniške elektrarne, s katero zadostijo vsem svojim energetskim potrebam, prišel še kako prav.

Članek je bil 1. junija objavljen v Dolenjskem listu.

Boris Blaić

novejši najprej Komentarji (2) 6h nazaj Oceni Kmetovalec Novi in novi strupi za nevedne potrošnike. 6h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Resnica je drugačna V Sevnici, nekaj kilometrov okoli tovarne, smrdi po taninu, ki je dokazano kancerogen, saj spreminja DNK. To pa vam večinski lastnik in direktor g. Mirt vedno "pozabi" povedati. Tudi tisoči ton lesa, ki se letno skurijo in spremenijo v prah, ki pade nedaleč stran na tla, ne more imeti pozitivnega učinka. Glede na zdravstvene standarde bi morali vsi zaposleni v tovarni Tanin nositi zaščitne maske s finimi protiprašnimi filtri, ki zadržijo tudi strupeni tanin. Seveda jih ne, ker delovni pogoji temu niso primerni. Povprašajte, kje v Sloveniji (razen okoli Cinkarne in Anhovega) je največ "nepojasnjenih" obolenj (srčne bolezni in rak) - je to povezano s strupenim Taninom? Tanin je mnogo let deloval BREZ okoljevarstvenega dovoljenja. Da so ga pridobili, so morali med drugim kupiti drage filtre - tiste, ki imajo parkirane pred tovarno, saj je menjava le-teh dražja, kot če jih pač ne uporabijo. Izpust strupenih snovi je sporen, saj bi ga lahko preprečili - glede na večmilijonske dobičke prav lahko, a se na zdravlje ljudi gospod Mirt najbrž požvižga. Preglej samo prijavljene komentatorje