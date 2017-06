Šentjernejčani, na čelu s petelinom Jernejem, razveselili varovance doma

15.6.2017 | 13:05

Petelin Jernej je vozil invalide!

Novo mesto, Šentjernej - Koliko veselja so včeraj v Novo mesto prinesli Šentjernejčani, ko so popoldne - na pobudo Marka Gorenca v imenu pokrovitelja Krke - obiskali varovance Doma starejših občanov Novo mesto, ki prihajajo iz šentjernejske občine. Seveda so se jim na zunanjem prireditvenem prostoru, kjer je zbrane najprej pozdravila kulturna animatorka v domu Mateja Zelič, radi pridružili še mnogi drugi stanovalci.

Župan Radko Luzar je Mileni Dular predal županovo vino.

Največ, okrog 20 šentjernejskih občanov, svojo starost preživlja v Novem mestu, nekaj pa jih je tudi drugod, v domovih v Krškem, Impoljci itd. Morda bo kmalu drugače, saj občina namerava v Šentjerneju postaviti manjši dom, je zbranim povedal župan Radko Luzar, vesel, da za starejše v Novem mestu lepo skrbijo. V dar jim je prinesel protokolarno županovo vino, ki je letos cviček Gregorja Štembergerja, ki je bil razglašen tudi za najboljši cviček. Ob predaji cvička direktorici doma Mileni Dular je dejal, da je to vino kot zdravje in jim ga mora deliti po kapljicah, ko bo zmanjkalo, pa ga spet prinesejo…

Podžupan Janez Selak.

Zbrane je s spodbudnimi besedami pozdravil tudi šentjernejski podžupan Janez Selak in oba sta obljubila, da bodo taki obiski enkrat na leto postali tradicionalni. Sicer jih v domu redno obiskujejo mladi iz šentjernejske šole, ki jih razveselijo s kulturnim programom. Župan sicer pridno obiskuje starostnike v občini ob okroglih jubilejih in jim zaželi vse najboljše.

Šentjernejski oktet in Slavko Franko.

Za prijetno vzdušje na srečanju so poskrbeli pevci Šentjernejskega okteta, ki so glavni promotorji občine. Zapeli so tudi ob harmonikarski spremljavi Slavka Franka, z veseljem pa so jim pomagali varovanci doma, ki so ob letih pesmih obujali spomine na mlade dni. Pridne članice Društva kmetic Šentjernej so jih postregle še s toplimi domačimi dobrotami.

Sveži rogljički so prijali.

Anita Petrič, ki je vodila program, je prebrala pesem ljudskega pesnika Jožeta Grgoviča o petelinu Jerneju, šentjernejski maskoti, ki so jo zbrani celo priklicali v svojo sredino. Petelin je vse razveselil s svojo pojavo, bolnike na vozičkih je vozil naokrog, skratka poskrbel je za dobro voljo in smeh. Prav to pa stanovalci doma najbolj potrebujejo.

Lepe pozdrave je šentjernejskim občanom v dom poslal tudi dekan g. Anton Trpin in jim zaželel veliko korajže.

Besedilo in foto: L. Markelj

