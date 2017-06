Z Rio Bačer po starem mestnem jedru

15.6.2017 | 12:10

Novo mesto - Včeraj je TIC Novo mesto pripravil voden ogled Novega mesta z Rio Bačer, upokojeno novinarko Dolenjskega lista in častno meščanko, ki je na izredno zanimiv in duhovit način pripovedovala o življenju v mestu.

Kot so sporočili organizatorji sprehoda, je vse prisotne navdušila s svojim spominom in iskrivostjo. Za vsako hišo na Glavnem trgu ve, kaj je bilo v njej pred vojno in takoj po vojni, kdo je živel v kateri hiši, katere trgovine so bile na Glavnem trgu in kdo jih je vodil.

Po kratkem sprehodu po mestu se je druženje nadaljevalo v hotelu Center, kjer je ob prijetnem klepetu povedala kar nekaj zanimivih zgodb iz svoje mladosti. Med drugim je udeležencem zaupala, da je recept za njeno vitalnost in energijo v delu.

"Vsak dan, ko se zjutraj zbudim, imam pripravljen načrt za tekoči dan in če do večera vsega ne postorim, sem kar malo jezna, " je povedala.

Ob tem pa je še dodala, da ima toliko dela, da največkrat jutranjo kavo spije kar stoje. Do sedaj je izdala dve knjigi, Novomeške zgodbe in Iztrgano pozabi, včeraj pa smo izvedeli, da ima že napisano tretjo, v kateri govori o Novomeščanih, ki so tako ali drugače zaznamovali življenje v Novem mestu.

B. B.