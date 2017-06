Kolesar si je hudo poškodoval glavo

15.6.2017 | 13:25

Ilustrativna fotografija

Sinoči okoli 22.30 ure so na cesti v naselju Prigorica v občini Ribnica opazili ležati moški, ki je krvavel iz glave, ob sebi pa je imel kolo. Na kraju so prihiteli policisti in reševalci, po od sedaj zbranih obvestilih pa kaže, da je 63-letni moški vozil kolo po glavni cesti iz smeri Kočevja proti Ribnici. Ko je želel zapeljati na makadamsko parkirišče, je pri prehodu iz asfaltne površine na makadam zaradi roba izgubil nadzor nad kolesom in padel.

Na kraju mu je bila nudena zdravniška pomoč, nato pa je bil odpeljan z reševalnim vozilom v UKC Ljubljana. Po podatkih policije je utrpel hude poškodbe glave.