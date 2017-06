Zaključna prireditev natečaja Moja domovina

15.6.2017

Lucija Konda

Stari trg ob Kolpi, Kočevje - Kulturno naravoslovno društvo Naša zemlja je za letošnji literarni, likovni in fotografski natečaj Moja domovina izbralo temo Gozdovi – les, naravno bogastvo in prihodnost moje domovine. Na vseslovenskem natečaju je sodelovalo 282 šol, katerih učenci so ustvarili čez 4000 literarnih, likovnih in fotografskih del. Zaključne slovesnosti natečaja so potekale 6. junija na 13 šolah po vsej Sloveniji.

Gostiteljica za dolenjsko regijo je bila tudi letos OŠ Zbora odposlancev Kočevje. Nagrajene učence, mentorje, starše in ostale goste je prijazno pozdravil in nagovoril ravnatelj šole Peter Pirc. O pomenu gozdov in vpetosti gozda in lesa v življenje Kočevske je spregovoril Bojan Kocjan z Zavoda za gozdove RS. Svoje navdušenje nad mladimi ustvarjalci in njihovimi deli pa je v krajšem nagovoru zbranim izrazil še župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič. Slednji je nagrajenim učencem in šolam izročil tudi priznanja.

Slovesnost so obogatili učenci šole gostiteljice, ki so zapeli nekaj pesmi, zaigrali dramski prizor na temo varovanja gozdov in prebrali odlomke iz literarnih del nagrajencev. Slišali smo veliko lepih in poglobljenih razmišljanj ter občutij mladih o njihovi navezanosti na gozd, domače okolje in domovino. Srečanje smo zaključili z ogledom razstavljenih likovnih in fotografskih del nagrajencev ter z druženjem ob sokovih in okusnem pecivu, ki so ga pripravili kočevski učenci.

Naša šola tudi na tem natečaju uspešno sodeluje že vrsto let. Osmošolka Lucija Konda je bila nagrajena že drugo leto zapored. Letos se je poskusila ob literarnem ustvarjanju še na fotografskem. Skozi objektiv je opazovala drevesa v domači vasici Dol in nastali sta fotografiji Naša hruška tepka je najstarejša prebivalka v kampu in Tudi podrto drevo ima srce. Njena nagrajena pesem pa ima naslov Gozd je moj dom.

Gozd je moj dom

Smreka ob reki,

koča ob smreki,

v gozdu ob reki

mogočni smreki.

To je moj dom,

v njem živela bom.

Kjer smreke in hrasti,

lipe in bori

rastejo v sožitju

z našimi gozdovi.

Marija Volf, OŠ Stari trg ob Kolpi