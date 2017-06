Kdo snema koga na avtocesti in zakaj?

15.6.2017 | 14:25

Cestninski portal med izvozoma Dobruška vas in Kronovo nad dolenjsko avtocesto. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Med izvozoma Kronovo in Dobruška vas je nad dolenjsko avtocesto že nekaj tednov nameščena snemalna oprema. Kaj oz. koga snema?

Kot nam je povedal Marjan Kolar iz Darsa gre za t.i. cestninski portal, ki bo namenjeni cestninjenju tovornih vozil, avtobusov in drugih vozil nad 3,5 tone največje dovoljene mase oz. vseh nevinjetnih vozil v prostem prometnem toku.

Dars namerava na slovenskem avtocestnem omrežju postaviti 126 fiksnih cestninskih portalov, ki bodo uporabljali t. i. DSRC (Dedicated Short Range Communication) tehnologijo. Ta bo omogoča brezžično komunikacijo med vozilom in obcestno napravo. Od 126 portalov, jih bo 15 dodatno opremljenih z napravami za stacionarni cestninski nadzor, in tak je tudi cestninski portal med Kronovim in Dobruško vasjo.

Dars bo z elektronskim cestninjenjem t. i. težkih vozil predvidoma pričeli z letom 2018. Več na tej povezavi.

B. B.