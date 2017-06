Priznanja za pogum tudi v naše kraje

15.6.2017 | 16:50

Tacen - Generalni direktor policije Marjan Fank in državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic sta požrtvovalnim in pogumnim policistom ter občanom podelila policijske medalje.

Med njimi so tudi policisti in občan z našega območja.

Tomaž Obštetar in Davorin Avguštin, kriminalista iz Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Novo mesto, ker sta pomagala poškodovani voznici, ki je ostala ukleščena v zveriženem vozilu;

Vladimir Grmič, policist s Policijske postaje Kočevje, ker je z avtomatskim defibrilatorjem rešil življenje človeka ob srčni kapi.

Daniel Zorko iz Brežic, ker je rešil soseda iz goreče hiše in pogasil požar.

Med prejemniki priznanj je sicer 21 policistov in 13 občanov, ki so nesebično pomagali in reševali življenja, pri tem pa veliki nevarnosti izpostavili tudi sebe. "Izkazali so se s svojimi pogumnimi dejanji. V številnih primerih so pravočasno prepoznali položaje, v katerih je bilo ogroženo človeško življenje, in se pravilno odzvali nanje. Njihova vest je zahtevala, da ne čakajo, ampak takoj ukrepajo, in to brez vsakršnega pomišljanja. Prav to je bilo v večini primerov ključno, da se je jeziček na tehtnici usode, ki je odločal o preživetju ali smrti, nagnil v smer življenja," so zapisali na spletni strani Policije.

