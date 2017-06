Bennettu prva etapa slovenske pentlje, Mezgec tretji

Kočevje - V Kopru se je začela letošnja kolesarska dirka Po Sloveniji. Uvodno, 159,4 kilometra dolgo etapo s ciljem v Kočevju je v sprintu glavnine dobil Irec Sam Bennett (Bora Hansgrohe) pred Italijanom Sonnyjem Colbrellijem in Slovencem Luko Mezgecem. Od Slovencev je bil v deseterici še Marko Pavlič; zasedel je šesto mesto.

Etapa je bila v znamenju dolgega pobega skupine devetih kolesarjev, v kateri so bili od Slovencev Primož Obal (Slovenija), Jon Božič (Adria Mobil), Andi Bajc (Amplatz) in Žiga Jerman (Rog), slednji je dobil leteča cilja v Lipici in Ribnici, na gorskem cilju na Črnem Kalu pa je bil drugi. Skupina je imela že nekaj več kot štiri minute prednosti, njen pobeg pa se je končal dobrih 13 kilometrov pred ciljem. Avstrijec Matthias Krizek je vztrajal še nekoliko dlje, toda tudi on s samostojno vožnjo v cilj ni mogel priti pred glavnino.

Pred samim zaključkom je prišlo tudi do skupinskega padca, ki pa ni bistveno vplival na končne rezultate. Na tleh so se me drugim znašli kolesarji Adrie Mobila, med njimi tudi dvakratni zmagovalec dirke Po Sloveniji Jure Golčer.

Pred kočevsko občino je prvi ciljno črto prečkal Bennett, ki je dobil obračun še z dvema najboljšima sprinterjema na slovenski dirki, Colbrellijem in Mezgecem. Britanski zvezdnik Mark Cavendish je bil 10., tik pred njim je končal Poljak Rafal Majka, v času zmagovalca v glavnini je bil Jan Polanc.

"Pred zadnjima dvema ovinkoma smo bili malo zadaj. Rafal Majka nas je pripeljal naprej. Fantje so cel dan delali izjemno. Zelo so močni. Nisem bil ogrožen, čeprav sem z nogo zapel v ograjo, zato sem bil za trenutek živčen. Ko si spredaj, imaš dovolj prostora. Sprint sem začel, kot sem želel," je v cilju, preden je za nagrado za etapno zmago prejel skulpturo kočevskega medveda, povedal Bennett, ki bo vsaj na startu petkove etape nosil zeleno majico vodilnega.

Dobro je sprintal tudi Mezgec, ki je na domačih tleh dobil priložnost za prvega sprinterja ekipe, Orica-Scott mu je v pomoč dala hitre pomočnike.

"Noge so se dobro vrtele. Dohiteval sem Sonnyja in Bennetta, a sem bil zaprt. Malo sem bil nervozen, a ne v finalu etape. V njem sem bil osredotočen. Računal sem, da bo Sonny zaprl pot ob ograji, šel sem na sredino, Sonny se je odločil, da bo šel po sredini in bil sem v sendviču," je obračun v zadnjih metrih opisal Mezgec.

"Bil sem presenečen, da sem imel tak 'šus' v nogah. Po giru mi bolj odgovarja voziti na moč, mogoče je to danes pomagalo," je dodal Kamničan.

Novo priložnost za etapno zmago in obračun v sprintu bo Mezgece imel čez slabih 24 ur v Ljubljani. O trasi, ki bo šla tudi blizu njegovega Kamnika, je dejal: "Je tehnično zahtevna. S podporo ekipo, če me bo dobro postavila v zadnjih kilometer, ko se začnejo 'šikane' bo lažje. Toda če bo dež, bo zelo nevarno. Pomembno bo, da pridem v sprint na drugi, tretji poziciji."

Zadovoljen je bil v cilju tudi Jerman, ki si je nadel belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki. "Malo je bilo težko, toda vsi smo lahko zadovoljni. Zadovoljen sem z izkupičkom dneva, to je potrditev, da smo dobro delali. Jutri bomo skušali majico obdržati. Noge so vsak dan boljše, priložnosti še bodo," je povedal debitant na slovenski pentlji Jerman.

V petek bo etapa, ki bo imela tako start kot cilj v Ljubljani.

