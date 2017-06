V Jurki vasi trčila v zid

15.6.2017 | 19:25

Malo po 15. uri se je v Jurki vasi, občina Straža, voznica z osebnim vozilom zaletela v podporni zid. V nesreči sta se poškodovali dve osebi, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in pomagali reševalcem.

B. B.

