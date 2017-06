Nalet treh na AC; danes brez elektrike

16.6.2017 | 07:00

Včeraj ob 16.02 uri je na avtocesti Ljubljana-Obrežje na izvozu Ivančna Gorica prišlo do naleta treh osebnih vozil. Gasilci GB Ljubljana, PGD Grosuplje in Stična so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, udeleženih v prometni nesreči, in nudili prvo pomoč poškodovanim do prihoda reševalcev. Tri poškodovane osebe so reševalci NMP Ljubljana prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Gorelo v dimniku

Ob 21.21 so v naselju Brezovi Dol, občina Ivančna Gorica, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Požar so pogasili gasilci PGD Ambrus.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIGLANCA GRADAC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI TREBELNEM, TP BREZJE PRI TREBELNEM in TP GLOBOŠKA GORA;

- od 7.30 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HMELJČIČ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZNIK;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA izvod Štukelj.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Orehovo obrtna cona med 8. in 11. uro, na območjuTP Kompolje med 8. in 11. uro, na območju TP Kompolje vas med 11. in 14. uro, na področju nadzorništva Krško mesto, na območju TP Mladje med 8. in 9. uro, na območju TP Gradnje Gorjanci med 9.30 in 10.30 uro, na območju TP Brlog med 11. in 12. uro, na območju TP Planina Gorjanci med 12.30 in 13.30 uro, na območju TP Gazice izvod Gazice silos med 9. in 11. uro in na področju nadzorništva Krško okolica, na območju TP Selce Volovnik izvod Selce med 8. in 12. uro.

M. K.