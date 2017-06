Brez izpita in tablic ponoči v jarek

16.6.2017 | 08:30

Novo mesto - Danes ponoči se je na Pogancih zgodila prometna nesreča, ki jo je povzročil 25-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pri vožnji po klancu navzdol zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in z vozilom obstal v jarku. Povzročitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, se v nesreči ni poškodoval. Vozil je neregistriran avtomobil Daewoo lanos, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. O količini alkohola v krvi voznika tokrat policisti ne poročajo. Avtomobil so policisti zasegli in o kršitvah cestnoprometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Včeraj okoli 12. ure so policisti na Otočcu ustavili voznika osebnega avtomobila Renault laguna. Med postopkom so ugotovili, da 21-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Danes ponoči so šentjernejski policisti zasegli avtomobil 23-letnemu vozniku osebnega avtomobila Volkswagen polo. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,12 miligramov alkohola.

V noči na četrtek je na Podbevškovi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v ograjen parkirni prostor prodajalne in iz tovornega vozila odtujil motorno kosilnico. Škode je za okoli 500 evrov.

novejši najprej Komentarji (2) 3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni anarhija Res neverjetno koliko teh nelegalnih voznikov zadnje čase vozi po cestah, prav v teh krajih, ki so navedeni v članku. Vsak dan se vozim po teh krajih in skoraj ni dneva, da nebi videl takega vozila na cesti. Ve se kdo jih vozi, ve se, da so pogosto ti vozniki brez vozniških dovoljenj, nemalokrat celo opiti, preveliko število oseb v avtu, nezavarovani in neispravni avtomobili, otroci na sprednjih sedežih.....!!! Ti vozniki resno!! ogrožajo varnost tistih voznikov, ki so zadostili vsem prometnim predpisom. In to se kar tolerira. Te voznike je nujno takoj spraviti s cest. Pristojni morajo najti način kako, sicer naj se pa umaknejo s položajev in prepustijo mesto tistim, ki bodo temu kos. 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Barviti Spet cigani brez izpitov na delu. Kdaj se bo to rešilo ? Preglej samo prijavljene komentatorje