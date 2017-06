Prihodnji teden brezplačno v Afriko, na Balkan, Kitajsko – tudi otroci

16.6.2017 | 09:30

Vabljeni od ponedeljka do petka, od 19. do 23. junija. Podrobnejši spored na www.tedenkultur.com.

Novo mesto - Poletje je čas, ko radi odpotujemo, da bi doživeli utrip različnih kultur. A se pogosto zatakne pri denarju. Na srečo ni treba nujno zapustiti Novega mesta ali imeti polne denarnice, da bi se srečali z različnimi kulturami.

Festival Teden kultur bo od ponedeljka do petka (od 19. do 23. junija 2017) stregel s kulturnimi in kulinaričnimi dogodki, ki bodo obiskovalce popeljali po svetu, od Balkana do Afrike in vse do Kitajske. Letos bodo prvič lahko potovali tudi otroci s celotedenskim MINI Tednom kultur.

Podrobnejši program je na spletni strani www.tedenkultur.com

V znamenju Afrike

Humorna monodrama iz Splita

Teden kultur za odrasle se bo začel z debato, koliko na naš odnos do tujcev vplivajo njihove medijske podobe. Nadaljeval se bo s kinom na prostem v idiličnem ambientu muzejskih vrtov in z brezplačnim falaflom in napitkom, ki bosta dopolnila jagodni izbor filmov z letošnjega Festivala migrantskega filma. Pristno dalmatinsko vzdušje bo na najlepšem vrtu v mestu pričarala simpatična splitska pisateljica in popotnica s humorno monodramo, v kateri pripoveduje skoraj neverjetne zgodbe, ki se v dogajajo vsem nam. Vrhunec festivala bo na terasi na Loki, ko bo nastopil afriški zbor Sankofa, ki naredi »ceu žur«. Festival se bo zaključil v petek na Glavnem trgu s štiriurnim živahnim dogajanjem – pisani ulični nastopi, stojnice, delavnice za otroke, pestra ponudba kulinaričnih dobrot in odlični izvajalci Bort Ross, Lamai, Marko Šušteršič …

Poletni afriški žur s Sankofo.

Okusi sveta v Situli

Okusi sveta

Poleg običajne ponudbe bo v Situli ta teden poseben jedilnik, s katerim boste potovali po svetu. V ponedeljek v Ukrajino (boršč), v torek v Jordanijo (falafel), v sredo v Srbijo (Leskovački čevapi), v četrtek v Afriko (goveja obara z ugalije) in v petek na Kitajsko (mesni kitajski zavitki).

Mini Teden kultur za otroke

Pripeljite otroka, odpeljite leva, batmana, princeso …

Otroci dobrodošli vsak dan ob 18. uri na zelenico pred Knjižnico Mirana Jarca (v primeru dežja v večnamensko dvorano JSKD). Mini Teden kultur se bo začel z igrami iz različnih držav, ki se jih bodo otroci igrali skupaj s predstavniki teh držav. V Afriko bodo odpotovali z lutkovno predstavo Bilo je nekoč v Afriki in z glasbeno-plesno delavnico, na kateri se bodo ob spremljavi zanimivih instrumentov naučili zapeti in zaplesati po afriško. Balkan bodo obiskali z Bokico Cmokico, ki zvija balone, zna zapisati ime v neki čudni pisavi, na petkovem zaključku festivala, ki bo na Glavnem trgu, pa jim bo poslikala obraze

Hvala vsem podpornikom

Program so poleg finančnih podpornikov (Mestna občina Novo mesto, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Urad Vlade RS za komuniciranje, Urad RS za mladino in Krka, d. d.) omogočili soorganizatorji Knjižnica Mirana Jarca, Dolenjski muzej, Gostišče Loka, Situla, Slovenska filantropija, Zavod Boter, Srbsko kulturno društvo, Hrvaško kulturno združenje, KUD Sevdah, KUD Žumberak, Konfucijev inštitut.

Tekst in foto: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Oglasno sporočilo