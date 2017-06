V Zdravstvenem domu Metlika pripravili prvi dan odprtih vrat

16.6.2017 | 10:00

Metlika - V Zdravstvenem domu Metlika so pripravili prvi dan odprtih vrat. Namenili so ga predvsem preventivni dejavnosti, poglavitni namen pa je bil predstavitev njihovega dela, dejavnosti ter pravic in obveznosti uporabnikov zdravstvenih storitev.

K sodelovanju so povabili tudi zunanje partnerje in sodelavce. Obiskovalci so na stojnicah pred zdravstvenim domom lahko dobili marsikateri nasvet. Na urgentnem delu so si ogledali temeljne postopke oživljanja in reševalno vozilo, v preventivnem zobnem kabinetu pa pravilno čiščenje zob. Vrata so odprle ambulante družinske medicine, zobozdravstvena ambulanta, dispanzer za mentalno zdravje, patronažna služba in laboratorij, pediatrična ambulanta in fizioterapija. Prav tako so obiskovalcem izmerili krvni tlak in sladkor ter preverili gleženjski indeks.

Med obiskovalci je bilo tudi veliko otrok iz Otroškega vrtca Metlika in osnovnošolcev.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

