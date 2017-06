O enotni ceni vode, občinskih nagrajencih in tudi o javnem zavodu

16.6.2017 | 10:45

Žužemberk - Po skoraj dveh mesecih so za mizo znova sedli žužemberški občinski svetniki, ki so se na sinočnji seji največ časa zadržali pri točki o poslovnem planu novomeške Komunale. Kot je povedal njen direktor Gregor Klemenčič, je za občino Žužemberk poslovni rezultat slabši od predvidenega, vendar boljši kot lani.

A bolj kot o samem poslovnem rezultatu, je svetnike in župana Franca Škufco zanimalo, kako si novomeška Komunala prizadeva, da bi bila cene vode v vseh občinah, ki jih pokriva, enaka. Kot je izpostavil svetnik Dare Pucelj, ima Žužemberk med vsemi občinami najdražjo ceno vode. »Bo pa še enkrat višja po izgradnji suhokranjskega vodovoda. Cena bo poskočila na 2 evra za kubični meter vode,« je še dejal Pucelj. Direktor novomeške Komunale je dejal, da se tudi sami zavzemajo in intenzivno delajo za enoto ceno vode. »Ocenjujem, da smo se premaknili že zelo daleč in sem optimist, da bo v letošnjem letu prišlo do tega dogovora. Seveda pa je še nekaj pogojev, ki jih je treba izpolniti, da bo ta možnost enotne vodarine sploh šla skozi vse občinske svete,« je povedal Klemenčič.

Na komunalo je letelo še nekaj očitkov, med drugim je predsednik odbora za okolje in prostor, komunalo in promet Jože Papež izpostavil, da je odzivni čas popravil predolg. »Voda teče, komunala računa, občani pa plačujemo,« je dejal. Puclja je zanimalo, ali nameravajo črpališče na Loki prestaviti višje, saj ga je že večkrat zalilo, direktorja pa je povprašal tudi, kaj se dogaja s kanalizacijo v Žužemberku. Odgovora na sami seji ni dobil, zato je prosil, naj mu pripravijo pisni odgovor.

Občinski svet je med drugim razpravljal tudi o dopolnitvah načrta razvojnih programov. Svetniki so se strinjali, da se vanj uvrsti nov projekt, in sicer rekonstrukcija lokalne ceste od Dvora do Sadinje vasi. Del omenjene ceste so v sklopu suhokranjskega vodovoda že obnovili, preostali del pa je še vedno v zelo slabem stanju. Cesta je preozka in ne ustreza sodobnim prometnim ureditvam, saj ni primerna za srečanje večjih vozil. V naslednjih dveh letih je predvidena razširitev ceste, izvedba potrebnih podpornih konstrukcij ter izvedba fekalne kanalizacije.

Svetniki so proti koncu seje potrdili tudi letošnje dobitnike občinskih nagrad. Častna občanka bo postala upokojena učiteljica Marija Kudre, zlati grb občine bo prejela Francka Ožbolt, srebrnega pa Ludvik Legan. Kot je dejala predsednica komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Marija Ban so prejeli sedem ovojnic s predlogi, vendar sta dve prispeli prepozno ena pa je bila nepopolna.

Občinski svet je za urednika občinskega glasila Suhokranjske poti potrdil dosedanjega urednika Slavka Mirtiča, sprejeli pa so tudi sklep, da občina ustanovi javni zavod, ki bo prevzel v upravljanje območje Auerspergove železarne na Dvoru.

Besedilo in fotografije: R. N.

