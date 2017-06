Postajališča za avtodome – od besed k dejanjem

16.6.2017 | 12:30

Na Mirni so včeraj gostili redno letno srečanje občin-partneric v projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji. (Foto: J. S.)

Mirnski župan Dušan Skerbiš in koordinatorka projekta Petra Krnc

Direktorica Turistično-gostinske zbornice Slovenija Klavdija Štalcer

Na Mirni urejajo postajališče za avtodome, kjer bo tovrstnim popotnikom na voljo vsa potrebna infrastruktura.

Mirna - Na Mirni, kjer so junija leta 2014 prvič predstavili projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, so včeraj gostili redno letno srečanja občin-partneric. V projektu jih trenutno sodeluje že 72, do konca meseca naj bi se jih pridružilo še nekaj. Poudarek včerajšnjega srečanja je bil na treh področjih delovanja mreže: sodelovanje s kampi, urejanje infrastrukture in razmišljanje o vsebini, ki jo popotnikom z avtodomom na neki lokaciji lahko ponudijo.

»Ko smo začeli z našim projektnem, je po ocenah Slovenijo z avtodomom prečkalo 90 tisoč avtodomov, kar pomeni 180 tisoč ljudi in več, saj predvidevamo, da sta v avtodomu vedno vsaj dve osebi. Po zadnjih ocenah pa gre skozi Slovenij več kot 100 tisoč avtodomov, torej se tudi pri nas kaže podoben trend kot v Evropi, da se število popotnikov z avtodomi oziroma njihovih poti povečuje,« o pomenu projekta pripoveduje koordinatorka Mreže postajališč za avtodome po Sloveniji Petra Krnc.

Snovalci projekta zato želijo z občinami-partnericami Slovenijo narisati na zemljevid popotnikom z avtodomi prijaznih destinacij, ideja je, da bi imeli pri nas do konca leta 2018 vsaj 100 urejenih postajališč za avtodome, na katerih bi se obiskovalci najprej počutili varno, hkrati pa bi jih uporabljali kot izhodišče za raziskovanje Slovenije in njenih kulinaričnih, kulturno-zgodovinskih, naravnih ter ostalih znamenitosti.

»Lahko rečemo, da smo od začetne ideje naredili že velik korak naprej. V precej občinah partnericah so na našo pobudi odprli postajališča za avtodome ali pa so uredili vsaj parkirišča, kjer se popotnik z avtodomom lahko ustavi, odpočije in potem raziskuje okolico,« pravi Krnčeva.

Snovalci projekta so povezali tudi s slovenskimi kampi, kar je bila, kot pravijo, lani še želja, letos pa so se že skupaj predstavili na sejmih v Stuttgartu, Herningu in Leewardnu, intenzivno pa pripravljajo tudi nov skupni katalog, ki bo Slovenijo predstavil kot edinstveno kamping in karavaning destinacijo na sejmih v prihodnjem letu. »Ne moremo zanikati, da so oboji v fazi razvoj ter da je trend postajališč in kampov tako pri nas kot tudi v evropskih svetovnih državah v porastu,« pravi tudi direktorica Turistično-gostinske zbornice Slovenija Klavdija Štalcer, ki se je včeraj pridružila srečanju na Mirni. »Želim si, da delovanje nadgrajujejo, dopolnjujejo drug drugega in da v prihodnosti pri razvoju sodelujejo, ne pa da gledajo drug na drugega kot konkurenco,« še meni Štalcerjeva in dodaja: »V interesu Turistično-gostinske zbornice je, da pod svoje okvirje vzamemo vse inovativne razvojne produkte v turizmu in Mreža postajališč za avtodome je eden od temeljnih, kjer jim lahko pomagamo s svojo strokovnostjo, hkrati pa smo tudi del njihovega razvoja in dogajanja.«

Na letošnjem srečanju so sicer želeli predvsem spodbuditi, da se pride od besed k dejanjem in v lokalnih skupnostih ustrezno opremiti postajališča, ki jih bodo lahko skupaj promovirali doma in v tujini »Če želimo, da bo Slovenija prijazna kamping in karavaning destinacija za popotnike z avtodomi, potem je nujno, da pridemo do večjega števila urejenih postajališč z vso potrebno infrastrukturo in da zagotovimo prevode v tuje jezike, informacije o dogodkih v kraju ... In seveda tudi, da zagotovimo, da bodo postajališča na pravih mestih in prijazna za popotnike z avtodomi,« je prepričan vodja projekta in župan nosilne občine, Občine Mirna, Dušan Skerbiš.

Trenutno je celostno urejenih postajališč pri nas 17, sicer pa je lokacij, na katerih se lahko avtodomarji ustavijo, že več kot 100. Prav na Mirni denimo tačas urejajo postajališče, kjer bo popotnikov z avtodomi na voljo vsa potrebna infrastruktura. Kot pavi Skerbiš, ga bodo predvidoma uredili do konca poletne sezone.

Ne le urejanje infrastrukture in promocija, popotnikom bo treba ponuditi tudi vsebino, ob tem še ugotavlja Krnčeva. »Na obstoječo turistično ponudbo moramo pogledati z očmi popotnika in ga odpeljati doživetjem naproti. Vsaka lokalna skupnost ima nekaj, kar mu lahko ponudi, s čimer ga očara dovolj, da bo o tem razlagal prijateljem in jim svetoval, da je tja res vredno iti,« pravi o nadaljnjih aktivnostih, ki čakajo snovalce projekta.

J. S.

