Dolenjci jantar zapisali v kamen

16.6.2017 | 11:30

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Kiparska skupina Dolenjski ustvarjalci v kamnu je ob podpori novomeške krajevne skupnosti Drska, ki letos obeležuje štiridesetletnico obstoja, pripravila kiparsko kolonijo Jantarni zapis v kamnu. Ustvarjalci so jantar, ki mu je posvečeno letošnje leto v novomeški občini, povezali z bogato situlsko figuraliko in s tem z novomeško prazgodovino. Skulpture, ustvarjene v delavnici, razstavljajo na spodnjem platoju nedokončane novomeške avtobusne postaje ob Topliški cesti.

Utrujeni popotnik si tako v neposredni bližini novomeškega zbirališča avtobusov odpočije na kamnitem prestolu ali pa posedi na kamnitih klopeh ob ovalni kamniti mizi. Prestol z izklesano stilizirano jantarno jagodo z vgrajenim pravim jantarjem naj bi tako prinašal srečo, zdravje, srečo v ljubezni pa menda tudi moč in pamet. V obod mize so vklesali besedo jantar v vseh jezikih ljudstev na jantarni poti od Baltika do Novega mesta in naprej in podobo halštatskega konjenika z opremo in vprego, s katero naj bi jantar prevažali po jantarni poti.

V okviru projekta Jantarni zapis v kamnu so šest ton slovenskega kamna pod mentorstvom Francija Kocjana obdelovali Stane Jakopin, Jožica in Rudolf Škof, Andrej Hudoklin, Rado in Gabrijela Čepič, Ivo Ferkolj, Lado Vidic in Skeder Bajrovič.

I. V.

Galerija