FOTO: Predsednik Računskega sodišča pohvalil šmarješko občino

16.6.2017 | 14:00

Letošnji občinski nagrajenci, na desni predsednik mandatno volilne komisije Sandi Durič.

Šmarjeta - Vrhunec pestrega dogajanja ob prazniku Občine Šmarješke Toplice, ki praznuje deset let delovanja, je bila včerajšnja slavnostna seja občinskega sveta v družbenem domu v Šmarjeti, na kateri so - kot je že običajno - podelili občinska priznanja zaslužnim za delo na mnogih področjih.

Kot smo že poročali, je občinsko nagrado prejel Franc Anderlič, več kot 50 let član PGD Zbure, ki je v gasilstvu nepogrešljiv, aktiven pa je tudi na mnogih drugih področjih. Občinska priznanja so si prislužili: Gregor Zorko, član in predsednik Godbe na pihala Šmarješke Toplice, nekoč predsednik KS Bela Cerkev, vsestransko družbeno angažiran; dolgoletna predsednica KORK Bela Cerkev Milena Činkole, aktivna tudi v mnogih lokalnih društvih; ter še en gasilec, Janez Peterlin, član PGD Bela Cerkev skoraj pol stoletja, ki je vedno pripravljen priskočiti na pomoč.

Županjini priznanji sta prejela Jože Novak in Bojana Medle, že prej pa tudi Dunja Gartner.

Županja Bernardka Krnc, ki je v nagovoru povedala, da je ponosna na prehojeno desetletno samostojno pot šmarješke občine, saj je pridobitev veliko, je vsem iskreno čestitala, z županjinimi priznanji pa je nagradila še dva občana: Jožeta Novaka, »očeta« občinske simbolike, grba in zastave, ki vseh deset let tudi sodeluje v občinskem glasilu, ter Bojano Medle, prvo urednico glasila.

Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča, ne obiskuje pogosto svojih revidirancev, je dejal.

Nad letošnjimi nagrajenci je bil navdušen tudi slavnostni govornik na prireditvi, predsednik Računskega sodišča RS Tomaž Vesel. »Čedalje manj ljudi je pripravljenih nesebično delati za skupnost, vse več le za svoj žep. A ravno na teh prvih temelji razvoj kraja, lokalne skupnosti in države,« je dejal Vesel ter zelo pohvalil šmarješko občino, ki je za lansko leto prejela pozitivno mnenje računskega sodišča, predvsem pa je zadovoljen z njenim razvojem, pri čemer je pohvalil tudi zelo aktivno županjo.

Tomaž Vesel, Bernardka Krnc in Urška Ban.

»Rezultati dela so vidni,« je dejal in razmišljal o smiselnosti majhnih lokalnih skupnosti, kot je šmarješka občina, z več vidikov. Z javno-finančnega vidika je majhna občina problematična, ker ima večje stroške kot večja, »a treba se je vprašati, ali bi se ti kraji bolje razvijali v prejšnji lokalni skupnosti ali v okviru lastne občine? Bistvo so ljudje in investicije so namenjene njim. To je pravi indikator smiselnosti majhnih občin,« je dejal in se spraševal tudi o tem, ali država dovolj dobro skrbi za lokalne skupnosti. Prepričan je, da ne na vseh področjih. V simpatičnem nagovoru, v katerem je obujal tudi svoje mladostne spomine na šmarješko občino, je občini zaželel uspešno pot še naprej, županji Krnčevi pa je podaril svojo knjigo Recepti za veselo življenje, saj je obema velik hobi kulinarika.

Mlada, obetavna glasbenika.

Zbrane je nagovoril tudi župan pobratene občine Cankova iz Prekmurja Drago Vogrinčič ter pozdravil misli slavnostnega govornika, ravno tako je občini ob prazniku javno čestitala tudi poslanka DR RS z našega konca Urška Ban.

Za prijetno razpoloženje na prireditvi, ki jo je vodil Lojze Bojanc, so poskrbeli mladi glasbeniki Glasbene šole Ambro ter Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta.

Besedilo in foto: L. Markelj

