Goranov utrip sedemdesetih in osemdesetih

16.6.2017 | 17:00

Foto: Goran Rovan

Krško - Kakor v preteklih letih je tudi tokrat sredi junija ob prazniku KS mesta Krško v prostorih Valvasorjeve knjižnice Krško zaživela nova domoznanska razstava, s katero se krška knjižnica pridružuje dogajanju ob prazničnih dneh v lokalni krajevni skupnosti.

Avtor razstave Krško v 70. in 80. letih Goran Rovan je iz svojega fotografskega arhiva izbral motive, ki s poudarkom na prebivalcih in dogodkih prikazujejo in dokumentirajo življenje ter dogajanje v Krškem v dveh desetletjih prejšnjega stoletja. Tako bo razstava marsikaterega obiskovalca nostalgično popeljala skozi kulturno, športno, glasbeno, družbeno in polpolitično dogajanje v 70. in 80. letih 20. stoletja. Zaživeli bodo spomini na pionirje, Titovo štafeto ob Dnevu mladosti, slovo od Tita, može v vrstah Teritorialne obrambe ter 12. kongres ZSMS, ki se je odvijal v Krškem leta 1986. Fotografije, ki so rezultat ljubiteljskega fotografiranja in dokumentiranja, so spretno zajele takratno dogajanje na krškem kopališču in aktivnosti Plavalnega kluba Celulozar, Tenis kluba Krško, speedway tekem in, morda že pozabljeno, ekipo Rostfrei. Zajeto in v osrednji razstavni prostor locirano je takratno kulturno dogajanje, ki ga je bogatil Literarni klub Beno Zupančič, pozabljena ni niti takratna (lokalna) glasbena scena.

Dokumentarno zasnovana fotografska razstava, ki prinaša pomemben pregled dogajanja v izbranem obdobju, s pestrim vsebinskim izborom dogodkov in fotografij obiskovalcev ne bo razočarala ali jih pustila ravnodušnih. Dovršenost razstave potrjujejo, polega avtorja, ostali sodelujoči pri oblikovanju razstave, in sicer Rajko Čuber (obdelava fotografij) in Boštjan Colarič (oblikovanje plakatov). Zato vabljeni k ogledu razstave v poletnih dneh do 15. avgusta 2017 v času odprtosti knjižnice.

U. Š.; foto: Goran Rovan, Urška Šoštar

