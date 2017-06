Vlada spreminja zakon, v Krškem pa alarm

16.6.2017 | 17:30

Krški župan mag. Miran Stanko.

državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Klemen Potisek

Dovčerajšnji direktor Arao dr. Tomaž Žagar (Foto: B. B.)

Krško - Krški občinski svet je včeraj največ časa posvetil seznanitvi s predlogom zakona o skladu za razgradnjo Nek. Ta bi v poslovanje sklada in tudi sistem izplačevanja nadomestila za omejeno rabo prostora občini Krško vnesel kar nekaj sprememb, poleg tega pa bo o primernosti višine tega nadomestila v prihodnjih mesecih razpravljala tudi posebna medresorska vladna komisija.

Kot je povedal župan Miran Stanko, je bil prispevek občine Krško pri pripravi novega zakona skromen in slabo slišan. Številne njihove pripombe občine ministrstvo za infrastrukturo, ki pripravlja zakon, ni upoštevalo. Skrbi ga tudi, ker je vprašanje sklada in nadomestil ves čas na dnevnem redu, kar pa otežuje dolgoročne načrte in stabilno poslovanje vseh vpletenih.

"Želimo si, da bi nuklearka obratovala varno, da bi imela dovolj sredstev za normalno investiranje in razvoj, da o nadomestilu za omejeno rabo prostora ne bi govorili vsako leto znova, če pa se že kaj spreminja, želimo biti vključene v te procese," je poudaril župan. Kritičen je bil tudi do meddržavnih odnosov s Hrvaško, ki se v dveh letih še vedno ni izjasnila, ali bo odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) gradila sama ali bo pristopila k slovenskemu projektu, ki že nastaja v Vrbini.

Glede odlagališča NSRAO je bilo včeraj slišati tudi kar precej opozoril, da projekt zamuja in da je zaradi določenih interesov njegova izvedba do zastavljenega roka, to je do leta 2020, precej ogrožena.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Klemen Potisek je zbranim v dvorani občinskega sveta pojasnil, da se je vlada spremembe zakona lotila zaradi nedavnih ugotovitev računskega sodišča in da so kakršnikoli slabi nameni, kot so očitki o želji po prilastitvi zbranega denarja, insinuacije. Glede odnosov s Hrvaško je dejal, da pri sosedih že lep čas vlada nestabilna politična situacija in da pogosto na drugi strani sploh nimajo sogovornika. Ne glede na to, naj bi se meddržavna komisija za Nek sestala najkasneje letos jeseni, je poudaril Potisek.

Občinski svet je na koncu sprejel niz sklepov, v katerih od vlade med drugim zahteva, naj upošteva njihove pripombe k zakonu o skladu Nek, uredi negotovosti glede prihodnje organizacijske oblike Arao, ne posega v višino krškega nadomestila za omejeno rabo prostora in v delo medresorske komisije, ki bo preverjala ustreznost višine nadomestil, vključi tudi lokalno skupnost.

Več o tej temi v prihodnjem Dolenjskem listu.

Višje cene, nižji normativi

Svetniki so med drugim sprejeli tudi nove cene programov v vrtcih.Te se bodo zvišale od 2 do skoraj 5 odst., največ v kombiniranih oddelkih. Ob tem so svetniki potrdili tudi znižan normativ za najmanjšo velikost igralnih površin na otroka. Brez te spremembe bi morali pri vpisu v novo šolsko leto zavrniti okoli 70 otrok, medtem ko je zvišanje cene programov predvsem posledica povečanih stroškov dela.

Sanacija šole in nadomestni vrtec

Svetniki so potrdili tudi investicijsko dokumentacijo za energetsko sanacijo OŠ Podbočje ter novelacijo investicijskega programa za nov vrtec v Brestanici.

Skupna vrednost sanacije šole v Podbočju je ocenjena na nekaj več kot milijon evrov, od tega bo delež občine znašal 412.400 evrov, na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin bo občina s strani države prejela nekaj manj kot 351.000 evrov povratnih sredstev, iz kohezijskih skladov pa 316.000 evrov.

Za nadomestno gradnjo vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, katere vrednost po tekočih cenah znaša 1,95 milijona evrov, pa bo občina iz razpisa za sofinanciranje občinskih investicij lahko iz državnih sredstev črpala 888.500 evrov nepovratnih sredstev ter 538.170 evrov povratnih sredstev.

Hkrati se je prijavila tudi na javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič energijske stavbe ter pridobila nekaj manj kot 417.000 evrov. V novem vrtcu bo prostora za pet oddelkov in enega rezervnega. Dela se bodo začela konec tega meseca, zaključila konec tega leta, najmlajši pa se bodo v nov vrtec lahko preselili v februarju naslednje leto.

B. Blaić

