Na letošnjem Jurjevanju obljubljajo več novosti

16.6.2017 | 19:00

Črnomelj - Z otvoritvijo več razstav v starem delu Črnomlja in z večernim kresovanjem v Jurjevanjski dragi se bo v sredo, 21. junija, začelo 54. Jurjevanje v Beli krajini, ki velja za najstarejši folklorni festival v Sloveniji. Sicer pa bo letošnje Jurjevanje, ki bo trajalo do nedelje, 25. junija, na desetih prizoriščih v starem črnomaljskem mestnem jedru postreglo s 60 dogodki, na katerih se bo obiskovalcem, ki jih pričakujejo več kot 12.000, predstavilo 800 nastopajočih.

Letošnje Jurjevanje so na tiskovni konferenci predstavili črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, Peter Črnič, direktor RIC Bela krajina, ki je organizator festivala, direktor Komunale Črnomelj Samo Kavčič, programski vodja festivala Gregor Jevšček, Kristian Asani, koordinator projekta Zero Waste prireditev oz. po slovensko prireditev brez odpadkov in Jure Kuhar, predsednik Kluba belokranjskih študentov, sicer pa predstavnik VirejFesta.

Organizatorji želijo, da bi Jurjevanje, ki je trenutno 'prireditev z manj odpadki', doseglo naziv 'prireditev brez odpadkov' in bi s tem postalo prva tovrstna slovenska prireditev. To pa pomeni, da morajo na Jurjevanju zmanjšati količino odpadkov vsaj za 30 odst. in zagotoviti ločeno zbiranje vsaj 90 odst. odpadkov. Zato bodo postavili šest pitnikov, prodajali bidone in večnamenske vrečke, na voljo bodo pribor in kozarci za večkratno uporabo. Postavili bodo šest ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, zmanjšali količino tiskovin. Omislili so si tudi obveščanje s pomočjo mestnega bobnarja oz. glasnika z začetka prejšnjega stoletja, ki bo obiskoval belokranjske in dolenjske kraje in glasno naznanjal prireditev. Mojca Čemas Stjepanovič, Peter Črnič in Samo Kavčič pa so na tiskovni konferenci podpisali tudi Zero Waste zavezo.

Novost na letošnjem Jurjevanju bo tudi predstavitev družabnih plesov iz 19. in 20. stoletja. Organizatorji želijo prikazati preobrazbo plesov iz družabnih v folklorne. Pripravili bodo tudi dodatno gastronomsko ponudbo in ponudbo omizij z razgledom na jurjevanjski oder.

Sicer pa bo rdeča nit prireditve folklora. Letos bo nastopilo 20 folklornih skupin, od tega sedem otroških. Iz tujine bodo prišle folklorne skupine Ballet Folklorico Sabor Boricua iz Portorika, FS Đido iz Srbije, FS Mahično s Hrvaške, med gosti pa bo tudi Akademska folklorna skupina France Marolt. A ne le večerni, bogat bo tudi dopoldanski in predvsem popoldanski program. Na voljo bodo plesne in ustvarjalne delavnice, predavanja, razstave, glasbeni dogodki, rokodelski sejem, ulica lokalnih dobrot. Na VirejFestu, ki se je pred tem imenoval festival EtnoFolkFest, pa bodo nastopile glasbene skupine Generator, Fed Horses, Koala Voice in Čao Portorož.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

