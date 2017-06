Per je bežal, zmagal pa Mezgec

16.6.2017 | 18:00

Zmagovalec druge etape in vodilni v skupnem seštevku dirke Po Sloveniji Luka Mezgec s predsednico kolesarskega kluba Adriea Mobil Mojco Novak (Foto: Aleš Kirn/Radio Krka)

Ljubljana - Drugo etapo na dirki Po Sloveniji s štartom in ciljem v Ljubljani je dobil slovenski kolesar Luka Mezgec, član motva Orica, ki je tako prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Najbolje uvrščeni kolesar Adrie Mobil je bil Jure Golčer na 14. mestu.

Etapo je zaznamovala sedmerica ubežnikov, med katerimi je bil tudi Novomeščan Gorazd Per (Adria Mobil), največja prednost ubežne skupine pa je znašala pet minut. Na koncu je v begu ostala četverica s Perom, ta je dobil leteči cilj v Grosupljem, ki jih je glavnina 15 km pred ciljem ujela in o zmagovalcu bi moral odločati sprint glavnine v centru Ljubljane, ki pa so ga v finišu na izredno spolzki cesti preprečili številni padci.

Mezgec je etapo tako dobil s samostojnim napadom na zadnjih 700 oziroma 800 metrih. Drugo mesto na današnji etapi je osvojil Italijan Roberto Ferrari iz ekipe UAE Emirates, tretje pa Avstralec Mark Renshaw iz Dimension Date.

"Ko smo prišli na kroge, sem vedel, da bo zelo kaotično. Cela ekipa je to vedela, postavili smo se v ospredje, nadzorovali dirko. Na peti poziciji je veliko lažje kot na 30. Ko sem prišel v zadnji kilometer, sem videl, da me dohitevajo. Vedel sem, koliko cesta drži, medtem ko so nekateri to precenili in padli. Začutil sem, da je čas za napad in sem to naredil," je bil v cilju presrečen Mezgec.

"Zelo instinktivno sem se odločil, da bom napadel 800 metrov pred ciljem. Videl sem kaos, rekel sem si, nič, čas je, da grem. Ostal sem sam. Pohodil sem pedala. Vedel sem, da se ne bodo organizirali. Zadnjih 450 metrov pa je bilo kar dolgih," se je na zadnjih nekaj sto metrov ozrl Mezgec.

Kamničan je bil že v četrtek na etapi, ki se je sprintom končala v Kočevju, blizu, končal je na tretjem mestu. "Včeraj smo analizirali etapo. Moč bi lahko bolje uporabili. V dežju smo vedeli, kako pomembno je, da smo spredaj. Šlo je kot po maslu," je še menil Kamničan, ki je ciljno črto prišel z visoko dvignjenimi rokami in ob navdušenju gledalcev.

Mezgec ni mogel mimo dejstva, da je njegova Orica danes opravila izjemno delo, večino dneva je bila spredaj, tudi po Ljubljani je skrbel, da je bilo tekmecem vse prej kot lahko. "Kolesarji, ki so prišli sem meni v podporo, so vrhunski. Vsak ve, kakšna je njegova naloga, narejeni so, da gredo po ravnem hitro, da zadržijo pozicijo, nadzorujejo dirko v zadnjih kilometrih. To so danes dokazali."

Mezgec je z etapno zmago oblekel zeleno majico vodilnega kolesarja, pa tudi rdečo za najboljšega po točkah.

Med najboljšimi sprinterji je končal še en Kamničan in še en nekdanji gorski kolesar. Rok Korošec (Amplatz-BMC) je četrtkovemu šestemu mestu dodal devetega. Tadej Pogačar (Rog) je bil 11., Jure Golčer (Adria Mobil) 14., med dvajseterico je končal tudi Jan Polanc (UAE Emirates) na 17. mestu.

Belo majico najboljšega mladega kolesarja je zadržal Žiga Jerman iz ljubljanskega Roga.

V soboto bo na sporedu bržkone odločilna tretja etapa med Celjem in Roglo, končnega zmagovalca 24. dirke po Sloveniji pa bo po napovedih dal zaključni vzpon.

Izidi:

1. Luka Mezgec (Slo/Orica Scott) 3:50:51

2. Roberto Ferrari (Ita/UAE Emirates)

3. Mark Renshaw (Avs/Dimenshion Data)

4. Alois Kankovsky (Češ/Elkow)

5. Jiri Policky (Češ/Elkow)

6. Andrea Palini (Ita/Androni Sidermec)

7. Sonny Colbrelli (Ita/Bahrain Merida)

8. Marco Canola (Ita/Nippo Vini Fantini)

9. Rok Korošec (Slo/Amplatz)

10. Ryan Gibbons (Jar/Dimension Data)

11. Tadej Pogačar (Slo/Rog)

...

14. Jure Golčer (Slo/Adria Mobil)

17. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates)

21. Domen Novak (Slo/Adria Mobil)

23. Izidor Penko (Slo/Rog) vsi isti čas

I. V./STA; foto: Aleš Kirn/Radio Krka

Galerija