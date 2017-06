Mladi fotografi iskali naravne in kulturne znamenitosti

16.6.2017 | 19:55

Šmarješke Toplice - Občina želi v dogajanje ob občinskem prazniku vključiti tudi mlade. Tako je skupaj z OŠ Šmarjeta znova, drugo leto zapored, organizirala fotografski natečaj z naslovom Naravne in kulturne znamenitosti občine Šmarješke Toplice.

Županja Bernardka Krnc je vsem sodelujočim podelila priznanja.

Sodelovali so učenci druge in tretje triade, ki so z zanimanjem raziskovali svoje kraje - seveda s fotoaparatom v rokah in našli različne motive. Pri izbiri niso imeli težav, saj je šmarješka občina znana kot zelena občina, ki ohranja naravo, ima pa tudi mnoge kulturne zanimivosti. Najpogosteje so izbrali Klevevž, med motivi pa so tudi Šmarjeta, cerkev v Slapih, grad Štrlek in seveda narava.

Najboljše tri mlade fotografinje.

V oceno je prispelo 13 fotografij in komisija se je odločila, da razstavi prav vse. Včeraj so tako uradno odprli fotografsko razstavo, ki bo leto dni na ogled v prostorih občinske stavbe. Najbolje so se odrezali: prvo uvrščena Lana Cvelbar iz 6. a s fotografijo Klevevž - kraj, kjer se telo spočije, drugo uvrščena Sara Vrščaj iz 5.b s fotografijo Klevevški slap ter tretja Erna Pepel iz 7. a z delom Pogled proti Šmarjeti.

Godba na pihala Šmarješke Toplice z dirigentom Brankom Ambrožičem.

Županja Bernardka Krnc je vsem sodelujočim čestitala ter prvim trem podelila tudi nagrade. Izrazila je veselje, da mladi spoznavajo svojo občino ter cenijo njene lepote - tudi preko tega natečaja.

Otvoritev razstave, ki jo je vodil Lojze Bojanc, je popestril kulturni program osnovnošolcev, od recitatorjev do harmonikarjev, ter Godba na pihala Šmarješke Toplice. Članice Društva podeželskih žena Šmarjeta so postregle z dobrotami.

Besedilo in foto: L. Markelj

