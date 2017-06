Voda zalivala kleti, strele zažigale

16.6.2017 | 20:00

Novo mesto, Brežice - Popoldanske nevihte so tudi na Dolenjskem in v Posavju povzročile kar nekaj nevšečnosti, večkrat so morali posredovati tudi gasilci. Ob 15. uri je Gornjih Praprečah meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Še pred prihodom gasilcev so domači uspeli preprečili vdiranje vode v objekt. Gasilec PGD Velika Loka je na kraju dogodka ugotovil, da njegova pomoč ni potrebna.

V Šentlovrencu je meteorna voda poplavila kletne prostore župnišča. Gasilci PGD Šentlovrenc in Velika Loka so iz objekta izčrpali vodo, odnesli inventar iz objekta in ga očistili, očistili stene in tla. Na parkirišče je voda nanesla večjo količino peska in blata katerega so odstranili in odpeljali ter očistili parkirišče.

Ob 16. uri je v kraju Gorenjem Globodolu zaradi udara strele zagorel večji kozolec. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Globodol in PGD Mirna Peč so pogasili ogenj, odstranili kmetijsko orodje in stroje iz objekta ter premetali okoli 15 kubičnih metrov sena.

Ob 16. uri je v Dobravi pri Škocjanu zaradi udara strele gorelo drevo. Gasilci PGD Tomažja vas in PGD Dobrava so požar pogasili.

Tudi prometnih nesreč ni manjkalo

Ob 16.20 je na avtocesti Obrežje – Ljubljana, med počivališčem Starine in priključkom Novo mesto vzhod voznik z osebnim vozilom trčil v zaščitno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator na vozilu in pomagali policistom.

Ob 16.54 je na Ljubljanski cesti v Novem mestu voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in obstala z vozilom na boku. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in postavili vozilo na cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 12.57 je na cesti Krško-Brežice, v naselju Dolenji vasi pri Artičah padel motorist. Posredovali so gasilci Poklicne gasilske enote Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč ponesrečencu ter pomagali reševalcem in policiji. Reševalci NMP Brežice so voznika na kraju oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 14.40 je na relaciji Boštanj-Vrhovo voznik osebnega vozila povozil skalo, ki je bila na cestišču in pri tem poškodoval vozilo. Posredoval je dežurni pri cestnem podjetju, ki je skalo odstranil s cestišča. Do izteka motornih tekočin ni prišlo. Obveščene so bile pristojne službe.

Bombe ob Savi

Ob 6.23 je bilo na brežini reke Save v Krškem najdeno neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske in Zahodnoštajerske regije sta minometno mino kalibra 81 mm, nemške izdelave iz II. svetovne vojne odstranila in do uničenja ustrezno uskladiščila.

Ob 16.52 je bilo na brežini reke Save v Brežicah najdeno neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta topovsko granato, kal. 8.7 mm, ostanek iz I. svetovne vojne, avstrijske izdelave odstranila in do uničenja varno uskladiščila.