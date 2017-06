Poletna muzejska noč vsepovsod

17.6.2017 | 08:30

Poletna muzejska noč je odlična priložnost za obisk številnih razstav. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes muzeji v sklopu Poletne muzejske noči odpirajo svoja vrata na stežaj, v večini muzejskih ustanov pri nas bo brezplačen ogled razstav pod strokovnim vodstvom, marsikje pa bodo pripravili tudi delavnice za otroke in odrasle in različne koncerte. Poletno muzejsko noč bodo obeležili tudi v vseh dolenjskih, posavskih in belokranjskih muzejskih ustanovah.

V Novem mestu bodo za brezplačen ogled odprli vse stalne in občasne razstave, po katerih bo organizirano tudi strokovno vodenje, osrednji dogodek pa bo odprtje razstave letošnjih Novomeških likovnih dnevov in koncert Gala Gjurina z glasbenimi prijatelji.

V Posavskem muzeju Brežice bo ob 20. uri koncert simfoničnega orkestra Glasbene šole Brežice, ob 22. uri pa opazovanje zvezda in vodna čarovnija. Tudi v Mestnem muzeju Krško bodo pripravili strokovno vodenje po razstavah v muzeju in Galeriji Krško, skupni zaključek poletne muzejske noči posavskih muzejev pa bo na gradu Rajhenburg, kjer bo opolnoči koncert Vaska Atanasovskega in Simonea Zanchinija.

V trebanjski galeriji lokovnih samorastnikov bodo začeli že ob 11. uri, ko bo tam zaključek in predaja del 50. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov, popoldne bodo koncert glasbene šole, ob 18. uri pa koncert Biseri iz glasbene skrinje Lojzeta Slaka.

V Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici bodo ob 20. uri v Lapidariju odprli razstavo umetnice Jožice Medle - Zrak, ki ga dihaš ti, pripravili bodo vodstvo po razstavi Dušana Tršarja, ustvarjalno delavnico za otroke in družine ter po odprtju razstave koncert Metoda Banka in Tea Collorija.

V Ribnici bodo pripravili ogled razstav v Muzeju Ribnica na ribniškem gradu, Rokodelskem centru Ribnica in Galeriji Miklova hiša. V Pokrajinskem muzeju in Likovnem salonu Kočevje bodo prav tako pripravili vodene oglede razstav, ob 20. uri pa bodo odprli razstavo Življenje z reko Rinžo.

V Belokranjskem muzeju pripravljajo kar nekaj dogodkov. Osrednji se bo pričel ob 21. uri in nosil naslov Na rovaš. Posvečen bo belokranjskim soseskim zidanicam, predvsem Soseski Drašiči, kjer še vedno deluje ta davna oblika vaške samouprave. V programu nastopili Drašički voščači in orgličar Jože Stariha. Sledilo bo odprtje razstave v Ganglovem razstavišču.

I. V.