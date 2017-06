Vitezi vina dobili legaturo za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje

Krasinec - Slovenski konzulat evropskega reda vitezov vina je ta teden dobil tudi legaturo za Belo krajino, Dolenjsko, Posavje. Ob tej priložnosti so vodstvu legature, ki ga vodita prvi legat Franc Sotošek in drugi legat Mirjan Kulovec, v gostilni Kapušin na Krasincu predali uradno Listino o ustanovitvi legature ter slovesno razvili prapor.

Gre za srednjeveški viteški red, ki ima svoje korenine na avstrijskem Železnem v redu svetega Jurija iz leta 1333 in nadaljuje svoje poslanstvo prilagojeno sodobnemu času. Konzulat za Slovenijo je zaživel leta 1991 in je lani slavil 25 let delovanja, legatura za Belo krajino, Dolenjsko, Posavje pa je že tretja pri nas. Red evropskih vitezov vina v Sloveniji šteje okrog 250 članov, med katerimi je tudi 60 vitezov, 7 vitezov prihaja z območja novoustanovljene legature, v viteški red pa je na območju vinorodne dežele Posavje vključenih več kot 50 članov.

Kot so zapisali ob ustanovitvi je v središču njihovega delovanja vino, povzdignjeno v simbol. Elitno združenje častilcev vina si prizadeva za dvig vinske kulture in zdravega uživanja vina, za mir in prijateljstvo med narodi. Zavzema se za pravilen odnos države in družbe do zemlje, vinogradov in pridelovalcev vina, podpira karitativno dejavnost in v širšem pomenu skrb za brezdomce in človekovo dostojanstvo. Posebno skrb posveča negovanju visokih vrednot duhovne odličnosti in plemenitega viteškega prijateljstva.

Red se širi tudi na območje nekdanje Jugoslavije. Zaživel je že na Hrvaškem, v Srbiji, Črni Gori in Bosni in Hercegovini. Hierarhija vodenja reda temelji na postavah in veljavi aristokracije, veljavi demokracije in viteške plemenitosti služenja humanim namenom, med katerimi je poglavitni cilj čaščenje vina kot najžlahtnejše pijače in zavzemanja za mir in blagostanje na svetu, saj brez tega tudi vino, kot so še zapisali v sporočilu za javnost ob ustanovitvi legature, ne more opravljati svojega poslanstva.

