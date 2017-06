Skrivnosti iz življenja polha

17.6.2017 | 12:00

Pogorelec - Skrivnosti iz življenja polha je prireditev, ki jo bodo jutri ob 8. uri pri Polharskem domu na Pogorelcu v Kočevskem domu pripravili dr. Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije, Stane Kumelj, Andrej Hudoklin in Druščina polharjev Polh na Dolenjskem.

V družbi raziskovalcev polha boste preverjali zasedenost polšjih gnezdilnic na raziskovalni ploskvi. Na njej so od leta 1999 markirali že prek 2000 polhov, ki jih spremljajo sezonsko. Sledil bo sprehod po Polharski poti s predstavitvijo življenjskega prostora polha in drugih zanimivosti narave. Na koncu se lahko spočijete v prijetnem okolju polharskega doma in si ogledate informativno polharsko sobo.