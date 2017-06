FOTO: Občina Mirna Peč praznuje, Jože Slak – Đoka častni občan

17.6.2017 | 11:00

Z leve: župnik Janez Rihtaršič, Jelka Krivec, Rok Eršte, župan Andrej Kastelic, Milena Slak, soproga preminulega Jožeta Slaka - Đoke, Jože Zoran in Elko Obrekar. (Foto: M. Ž.)

Potujoča razstava o legendi narodno zabavne glasbe Lojzetu Slaku.

Podpis dogovora o medsebojnem sodelovanju pri opravljanju aktivnosti cvičkove princese in kralja cvička.

Mirna Peč - Občina Mirna Peč praznuje 18. občinski praznik. Praznovanje se je začelo včeraj. V telovadnici stare osnovne šole so na ogled postavili potujočo razstavo o Lojzetu Slaku in razstavo 8. otroške likovne ustvarjalnice »V dolini tiho«, ki je bila posvečena legendi slovenske narodno zabavne glasbe, na slavnostni seji v večnamenskem prostoru kulturnega doma so podelili več občinskih priznanj, sledil ji je 10. jubilejni Festival Mirnopeških vin, ob 21. uri pa je bila na igrišču pri stari šoli še Petkova pumpa. V večnamenskih prostorih kulturnega doma so postavili tudi razstavo 10. otroške likovne ustvarjalnice, ki je bila posvečena slikarju Jožetu Slaku – Đoki, ki je letos posthumno prejel naziv častnega občana.

»Akademski slikar Jože Slak je bil umetnik, svetovljan in vsestransko razgledan človek. Zavedal se je svojih korenin in bil ponosen na svoj domači kraj, ki ga je upodobil na mnogih slikah. Za njegovo življenjsko delo in za sodelovanje s šolo in domačim krajem mu Občina Mirna Peč podeljuje naziv Častnega občana,« je med ostalim v obrazložitvi povedala voditeljica slavnostne seje Ljudmila Bajc.

Slak je imel od leta 1974 do 2014 več kot 60 samostojnih razstav doma v tujini, sodeloval je tudi na veliko skupinskih in za svoj ustvarjalni opus prejel veliko nagrad, med njimi tudi nagrado Prešernovega sklada, zelo rad pa je sodeloval tudi z mirnopeško šolo.

Plaketo občine so prejeli Jože Zoran za njegov socialni čut in njegovo veliko delo na gasilskem področju, Gabrijel (Elko) Obrekar za delovanje na kulturnem področju, doprinos h ohranjanju in širjenju ljubiteljske kulturne dejavnosti ter domači župnik Janez Rihtaršič, ki je s svojim delom in čutom za kulturno dediščino, ureditvijo farne cerkve in okolici ter podružničnih cerkva, pripomogel k ugledu občine ter se zavzema za duhovno in kulturno dediščino občine.

Priznanje župana sta prejela športnik, uspešen tekmovalec tajskega boksa Rok Eršte za dosežene rezultate in spodbudo na njegovi nadaljnji športni poti ter Jelka Krivec, aktualna kmetica leta, ki jo krasijo mnoge vrline, med drugim je vedno polna idej in pripravljena pomagati vsakomur.

Župan Andrej Kastelic se je na slavnostni prireditvi, katero je s petjem obogatil Trio Caruso, v nagovoru zbranim ozrl na leto, ki je minilo od zadnjega občinskega praznika in izpostavil, da so na občini poleg izvajanja rednih aktivnosti največ pozornosti posvečali izvajanju dveh največjih projektov, in sicer gradnji suhokranjskega vodovoda in športne dvorane. »Dela na športni dvorani potekajo po dinamiki, trenutno smo v fazi izbire izvajalca za notranjo opremo in predvidevamo, da jo bodo šolarji začeli koristiti z novim šolskim letom. Na področju suhokranjskega vodovoda pa smo glede na dokaj kratke izvedbene roke v terminskem planu povečali dinamiko izvajanja del v letu 2017, tako da se dela na več odsekih. Pomembno je tudi, da smo pridobili gradbeno dovoljenje za ureditev prostorov v stari šoli in skupaj z družino Slak in Dolenjskim muzejem dorekli vse potrebno za ureditev muzeja,« je med drugim dejal.

10. festival mirnopeških vin se je v teh letih lepo prijel, letošnjega pa ni zaznamoval le jubilej temveč tudi to, da zadnja cvičkova princesa Dragica Ribič prijala prav iz Društva vinogradnikov Mirna Peč in je že »njihova« četrta cvičkova princesa. Kot je v navadi so podelili priznanja in nagrade z nedavnega tedna cvička, ob tem pa so Miran Jurak, novi predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, 19. cvičkova princesa Dragica Ribič, kralj cvička Gregor Štemberger in Zvone Papež, predsednik DV Mirna Peč podpisali dogovor o medsebojnem sodelovanju pri opravljanju aktivnosti cvičkove princese in kralja cvička.

Današnje dogajanje je s pohodom odprla Mirnopeška konjenica, nato so na pot krenili pohodniki 5. pohoda po Poti Slakove in Pavčkove mladosti. Točno opoldne se bodo na igrišču pri stari šoli predstavili lokalni ponudniki in domači podjetniki, dve uri kasneje pa bo na igrišču gasilsko tekmovanje za pokal Mirne Peči in zabavno popoldne z ansambli, ob 20. uri pa še zabava s Klapo Kampanel in ansamblom bratov Poljanšek. V nedeljo se bodo ob 12. uri na omenjenem igrišču predstavili starodobniki, uro kasneje bo predstavitev kmetijske mehanizacije podjetja Sip in Steyer, ob 15.30 pa regijske kmečke igre.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

