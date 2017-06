Majka ali Polanec, to je zdaj vprašanje

17.6.2017 | 10:10

Kdo se bo danes veselil na Rogli) (Foto: Vid Ponikvar)

Novo mesto - Po včerajšnjem drsnem dnevu v Ljubljani, kjer jo je z zlomom stegnenice najhuje skupil član zelo novomeško obarvanega moštva Bahrain Merida Belorus Konstantin Sjucu, kolesarje danes na dirki Po Sloveniji čaka odločilna etapa od Celja do Rogle, kjer bo včerajšnji zmagovalec Luka Mezgec zagotovo moral sleči zeleno majico vodilnega v skupnem vrstnem redu, saj zaključni vzpon vsekakor ni pogodu šprinterjem.

Prva favorita za zmago na današnji etapi in s tem tudi na dirki Po Sloveniji sta Poljak Rafal Majka in Kranjčan Jan Polanc, ki je letos v izvrstni formi, ki jo je med drugim potrdil tudi z etapno zmago na Giru. Seveda imajo tudi še nekateri drugi kolesarji s svojimi moštvi svoje računice, tako da bo danes še zelo zanimivo.

Kolesarska dirka Po Sloveniji se bo končala jutri s četrto etapo od Rogaške Slatine do Novega mesta, kamor naj bi kolesarji prvič na Glavni trg prišli okoli dveh popoldne in po petih krogih v Novem mestu in okolici dirko zaključili uro kasneje.

I. Vidmar