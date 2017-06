Okrožno sodišče zmanjšuje zaostanke in išče novega sodnika

17.6.2017 | 19:00

Novo mesto - Okrožno sodišče Novo mesto je skupaj z okrajnimi sodišči v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem v reševanje lani prejelo 39.209 zadev. Rešili so jih 40.303, nerešenih pa je ostalo 5491 zadev. Kot so pojasnili za STA, se je pripad zadev lani okrepil, medtem ko je tri leta pred tem padal. Sodišče sicer uspešno znižuje število nerešenih primerov.

Po besedah predsednice sodišča Marjetice Žibert se je lanski pripad v primerjavi s predlani okrepil za 6,6 odstotka, število rešenih zadev za dober odstotek, število nerešenih zadev pa se je znižalo za petino.

Leta 2014 so imeli skupaj 9278 nerešenih zadev, leto kasneje 6589, lani 5493 in konec maja letos 4857. V zadnjih treh letih so torej število nerešenih zadev znižali za 69 odstotkov, od leta 2014 do konca maja letos pa za 91 odstotkov, je poudarila.

Število nerešenih sodnih zaostankov so od leta 2014 do konca maja letos več kot prepolovili. Konec leta 2014 je bilo namreč teh 5392, predlani 3963, lani 2894 in na konec maja letos 2206.

Nerešene izvršilne zadeve so lani predstavljale 49 odstotkov vseh nerešenih zadev - na treh okrajnih sodiščih so imeli skupaj nerešenih 3757 zadev, nerešenih izvršilnih pa 1843. Od zadev v delu dosegajo izvršilne do 32 odstotkov, zemljiškoknjižne pa 48 odstotkov vseh zadev okrajnih sodišč.

Žibertova je dodala, da se pripad insolvenčnih zadev umirja, zlasti v primerih osebnega stečaja. Največji pripad teh so sicer beležili leta 2014, ko je v primerjavi z letom pred tem zrasel za 62 odstotkov. Razlog za to je bila spremenjena zakonodaja v zvezi s plačilom predujma za začetek postopka, če ga predlaga dolžnik.

Lani jim je pripadlo 183 insolvenčnih zadev, od teh je bilo osebnih 125, stečajev pravnih oseb pa 58. V zadnjih treh letih se je število nerešenih stečajnih zadev dvigovalo, letos pa se je začelo krčiti. Razlog za rast tovrstnih nerešenih zadev je predvsem v rasti osebnih stečajev in posebnosti tega postopka, ki dopušča odpust obveznosti po preizkusni dobi od najmanj dveh do največ petih let, je pojasnila.

Glede kadrovskih vprašanj je dejala, da sodišča novomeškega sodnega okrožja od leta 2010 znižujejo število sodnikov in hkrati krepijo sodno osebje, zlasti pri strokovnih sodelavcih. Vključno s temi, ki so nadomeščali odsotne, so lani zaposlovali 159 ljudi, in sicer 31 sodnikov in 128 članov sodnega osebja.

Predsednica je ocenila, da je navedeno kadrovsko stanje še zadovoljivo, težave pa se, ker ni nadomestnih zaposlitev za sodnike, pojavljajo v primerih njihove daljše odsotnosti.

Zaradi odhoda sodnice imajo na novomeškem okrožnem sodišču razpisano prosto sodniško mesto in predvidevajo, da bo novi sodnik lahko delati začel v drugi polovici leta. Sicer pa odsotnost sodnikov rešujejo s predodelitvijo zadev drugim.

Na sodiščih novomeškega okrožja - razen potrebne stavbne energetske sanacije - nimajo prostorskih težav. Praviloma poslujejo na enem mestu, razen okrajnih sodišč v Novem mestu in Trebnjem, ki poslujeta na dveh, je še povedala Žibertova.

STA