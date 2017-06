FOTO: Začel se je »Trebanjski koš«

17.6.2017 | 15:00

V Trebnjem se ta konec tedna odvija tradicionalna prireditev Iz Trebanjskega koša. (Foto: J. S.)

Včerajšnje dogajanje so med drugim popestrili z modno revijo mladih domačih modnih oblikovalk.

V Trebnjem so včeraj podelili tudi Trebanjske koške.

Trebnje - V Trebnjem se ta konec tedna odvijala že 29. osrednja občinska turistična prireditev iz Trebanjskega koša, ki tudi letos ponuja raznovrstno dogajanje za vse generacije. Začeli so včeraj, ko so pripravili Dan podjetnosti s »sejmiščem« podjetnikov in obrtnikov, v tukajšnji dvorani STIK pa so pripravili modno revijo mladih modnih oblikovalk Bernarde Gabrijel, Maje Gazvoda in Zale Hrastar.

Na osrednjem prizorišču so zvečer podelili nagrade Trebanjski koški, ki so jih letos prejeli Glasbena šola Trebnje, Patricija Pavlič, Lan Gašperin, Miha Zarabec, trebanjski REM, Toni Kukenberger, Občinski pihalni orkester Trebnje in Društvo vinarjev Trebnje. Gre za nagrade, ki jih podeljujejo posameznikom oziroma ustanovam, ki prispevajo k promociji lokalne skupnosti na družbenem, športnem, kulturnem ali gospodarskem področju.

Včerajšnje dogajanje so sklenili z domačo glasbeno skupino Drugi in zasedbo Ana Pupedan.

Tridnevno prireditev nadaljujejo danes, ko je Trebnje drugo leto zapored v znamenju Keltov in Rimljanov. Sobotno dogajanje med drugim prinaša rimske vojščake, delavnico o keltskih zakladih in zeliščih, peko kruha brez dodatkov, antično telovadbo, gledališko delavnico, Trebanjski tek, izobraževalni pohod po sledeh Rimljanov, izdelovali bodo tudi naglavne venčke in rimska oblačila iz rjuh. Vrhunec sobotnega dogajanja pa bo velika rimska povorka, ki jo bodo začeli ob 19. uri, za zabavo pa bo zvečer skrbela skupina Čuki.

Nedelja bo tudi letos v znamenju športa. Dopoldne bo na sporedu tradicionalni kolesarki maraton Dana, ki ga pripravlja Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve. Na njem se bodo lahko udeleženci pomerili na dveh trasah (27- ali 65-kilometrski), letošnja novost pa je mini kolesarski maraton Dana Junior. Jutri popoldne pa v Trebnjem pripravljajo še zabavne igre med krajevnimi skupnostmi.

J. S.

