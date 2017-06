Majka v šprintu vrh Rogle do zmage na slovenskem touru

17.6.2017 | 16:30

Rafal Majka (Foto: Aleš Kirn/Radio Krka)

Novo mesto - Poljak Rafal Majka iz moštva Bora bo, kot kaže, letošnji zmagovalec kolesarske dirke Po Sloveniji. Suvereno je opravil tako z vzponom na Roglo kot tudi s tekmeci. Čeprav se ju je trudil otresti že sredi vzpona, pa je moral z Italijanom Giovannijem Viscontijijem in Avstralcem Jackom Haigom opraviti šele v ciljnem šprintu. Nekoliko presenetljivo je bil najbolje uvrščeni slovenski kolesar tokrat komaj osemnajstletni zdaj že lahko temu rečemo tako nov veliki up slovenskega kolesarstva Tadej Pogačar, ki je vse do cilja držal priključek s favoriti in osvojil imenitno peto mesto.Nekoliko je razočaral Jan Polanc, pred etapo prvi slovenski favorit, ki je na Roglo priplezal šele kot 14.

Izmed kolesarjev Adrie Mobila je bil tokrat najbolj viden mladi Žiga Grošelj, ki je sodeloval v ubežni skupini petih kolesarjev. Tedaj že močno razredčena skupina zasledovalcev ga je ujela šele tik pred začetkom zaključnega vzpona, do tedaj pa je osvojil en leteči in en gorski cilj.

Najvišje uvrščeni novomeški kolesar je bil tokrat na sedemnajstem mestu Domen Novak, član moštva Bahrain Merida.

I. V.

