40 let organiziranega dela semiških vinogradnikov

17.6.2017 | 19:30

Semič - Ko je leta 1976 po končanih Semiških igrah nekaj Semičanov moževalo o tem, kakšno vino pijejo na prireditvah in v gostilnah, so prišli do zaključka, da morajo nekaj storiti, da bi bila kakovost vinske kapljice boljša. Prišli so na idejo, da se vinogradniki povežejo in ustanovijo Društvo belokranjskih vinogradnikov.

A ni šlo zlahka. V začetku leta 1977 so imeli vse pripravljeno za ustanovitev društva, ki pa so mu nasprotovali v obeh belokranjskih kmetijskih zadrugah ter v vodstvu SZDL Črnomelj in Metlika. Šele ko so dobili blagoslov iz Ljubljane, so lahko leta 1978 registrirali svoje društvo. Leta 1977 so pripravili tudi prvo razstavo belokranjskih vin, ki je dobro uspela. Janko Bukovec, ki je bil prvi predsednik Društva belokranjskih vinogradnikov, sedaj pa je predsednik Društva vinogradnikov Semič, se še dobro spominja predsednika takratne ocenjevalne komisije dr. Veseliča, ki je dejal, da Belokranjce čaka še veliko učenja.

Društvo je imelo vzpone in padce, med slednje pa gotovo sodi razpad na tri društva vinogradnikov: črnomaljsko, metliško in semiško. Slednje šteje danes okrog 260 članov. Semičani so zelo ponosni na svoje društvo. Celo tako zelo, da so se odločili izdati zbornik z naslovom Naš vinograd po 40. trgatvah. Uredil ga je Blaž Kočevar, sicer pa ga je pripravljal 12-članski uredniški odbor. V njem je objavljenih 53 prispevkov 31 avtorjev, predvsem pa je bogat s fotografijami, ki jih je kar 171. Na novinarski konferenci so predsednik društva vinogradnikov Semič Janko Bukovec, tajnik Oskar Hudak, Blaž Kočevar in boter prvega prapora Silvo Murgelj predstavili tako zbornik kot slovesnost ob 40-letnici organiziranega dela semiških vinogradnikov, ki bo v soboto, 24. junija, ob 17.uri na zelenici pri semiškem gasilskem domu, na kateri bodo vinogradniki razvili tudi svoj prapor.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.