S ceste v potok

18.6.2017 | 08:05

Na Belokranjski cesti v Novem mestu je sinoči ob 19.10 osebno vozilo zapeljalo s ceste v potok. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, usmerjali promet, odklopili akumulator, zaradi iztekanja motornih tekočin namestili pivnike v potok, z avtodvigalom vozilo postavili na cesto, pomagali policistom in vlečni službi. V nesreči je bila poškodovana ena oseba, katero so na kraju oskrbeli Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorelo na divjem odlagališču odpadkov

V Zasapu v občini Brežice je nekaj po deveti uri zvečer gorel odpadni material na divjem odlagališču odpadkov. Gasilci PGD Cerklje ob Krki so požar na površini približno petdeset kvadratnih metrih pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

M. Ž.