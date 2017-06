Knjižnica Brežice ima knjigomat za vračanje gradiva

18.6.2017 | 09:45

Knjigomat za vračilo gradiva (Foto: Knjižnica Brežice)

Brežice - Knjižnica Brežice, ki je letos vstopila v osmo desetletje povojnega delovanja, je od nedavnega bogatejša za knjigomat za vračilo knjižničnega gradiva. Občankam in občanom je na voljo ob vstopu v knjižnico in bo omogočal takojšnjo vrnitev izposojenega gradiva, zagotavljal bo zasebnost in krajšal čakalne vrste, so sporočili iz brežiške knjižnice..

Knjigomat bodo uporabniki do konca meseca ahko uporabljali v odpiralnem času Knjižnice Brežice, od julija pa bo na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, tudi po zaprtju ustanove in med prazniki. Izven odpiralnega časa bodo uporabniki avtomatska drsna vrata za vstop v knjižnično preddverje in dostop do knjigomata odprli s člansko izkaznico.

Željo po knjigomatu za vračilo gradiva so uporabniki izrazili pisno ali ustno – v anketi ali ob drugih priložnostih ter izpostavili njegove prednosti. Na slednje sta v nagovorih o predaji knjigomata opozorili tudi direktorica brežiške knjižnice mag. Tea Bemkoč in podžupanja občine Brežice Katja Čanžar. Veseli ju, da smo s skupnimi močmi želje uporabnikov po knjigomatu za vračilo knjižničnega gradiva uresničili še pred oziroma z začetkom letošnjega poletnega odpiralnega časa knjižnice ter tako zagotovili vračilo tudi v času šolskih počitnic oziroma dopustov, ki so pred vrati, so dodali v knjižnici.

Nakup knjigomata so uresničili s pomočjo Občine Brežice ter lastnim in sponzorskim denarjem podjetij.

M. Ž., Knjižnica Brežice

