Muzejska noč v Jakčev dom prinesla novo bogastvo

18.6.2017 | 10:25

Likovne delavnice za otroke in odrasle

Udeleženci Novomeških likovnih dnevov

Novo mesto - V sklopu Poletne muzejske noči so sinoči v Jakčevem domu v Novem mestu odprli razstavo del, ki so nastala na trinajstih Novomeških likovnih dnevih, na katerih je sodelovalo sedem slikarjev iz Slovenije in zamejstva. Tako kot v vseh drugih muzejih so včeraj tudi v Dolenjskem muzeju pripravil bogat program od vodenih ogledov stalnih in občasnih razstav in likovnih delavnic za otroke in odrasle pa do koncerta Gala Gjurina z glasbenimi prijatelji na tokrat za promet zaprtem trgu pred Jakčevim domom.

Udeleženci letošnji Novomeških likovnih dnevov so bili Tomaž Gorjup iz Ljubljane, Zoran Ogrinc iz Slovenj Gradca, Mario Palli iz Gradišča ob Soči v Italiji, Agata Pavlovec iz Škofje Loke, Jošt Snoj iz Ljubljane, Suzana Švent iz Dobrne in Nika Zupančič iz Ljubljane. Letos med udeleženci zaradi spleta okoliščin izjemoma ni bilo nobenega domačina.Tudi letos bodo, kot je v navadi, udeleženci muzeju za njegovo likovno zbirko oziroma Novemu mestu zapustili po eno od na Novomeških likovnih dnevih ustvarjeno delo. V trinajstih letih sta se tako v omenjeni zbirki znašli 102 umetnini 89 ustvarjalcev. Kar nekaj teh del ne leži v depojih, temveč krasi katerega od prostorov javnih stavb; vidite jih lahko tudi na rotovžu.

Ob odprtju je občinstvo in sodelujoče slikarje nagovoril dolgoletni vodja Novomeških likovnih dnevov novomeški slikar in grafik Janko Orač, slikarje in njihova na Novomeških likovnih dnevih ustvarjena dela je predstavila kustosinja Jasna Kocuvan Štukelj, v imenu Mestne občine pa je govorila direktorica občinske uprava Vida Čadonič Špelič.

I. V.

novejši najprej Komentarji (1) 16m nazaj Oceni Novo bogastvo v umetniških denarnicah Letos med udeleženci zaradi spleta okoliščin izjemoma ni bilo nobenega domačina - Je mar ta dogodek samemu sebi namen ? Preglej samo prijavljene komentatorje