FOTO: Vrnili so se Kelti in Rimljani

18.6.2017 | 11:45

V Trebnjem so drugo leto zapored pripravili Dan Keltov in Rimljanov. (Foto: J. S.)

Obiskovalci so lahko spoznavali bogato keltsko-rimsko tradicijo.

Vrhunec včerajšnjega dogajanja je bila društvena povorka v rimskem slugu.

Trebnje - V Trebnjem so v okviru 29. prireditve iz Trebanjskega koša včeraj pripravili Dan Keltov in Rimljanov, s katerim so drugo leto zapored poživili to tradicionalno občinsko turistično prireditev.

V Trebnjem je bilo tako mogoče včeraj srečati rimske vojščake, pripravili so delavnico o keltskih zakladih in zeliščih pa peko kruha brez dodatkov, antično telovadbo, gledališko delavnico, Trebanjski tek, izobraževalni pohod po sledeh Rimljanov, izdelovali so naglavne venčke in rimska oblačila iz rjuh, obiskovalci so lahko spoznavali tudi predmete, ki so jih uporabljali v starem Rimu – od fibul in denarja do rimske keramike in stekla ter mnogo drugega.

V sklopu prireditve Iz trebanjskega koša so sicer organizirali tudi likovni natečaj Vladar/ica za en dan, na katerem so sodelovali učenci osnovnih šol Trebnje in Veliki Gaber. Komisija je za zmagovalca razglasila Benjamina Agniča in Gašperja Kumlja (5. razred OŠ Trebnje, mentorica Cvetka Boljte), drugo mesto sta osvojili Julija Stopar in Alja Podobnik (4. razred OŠ Veliki Gaber, mentorica Lidija Šajn), tretje mesto pa je pripadlo Brini Lavrič, Lari Povhe in Lanu Verhovcu (3. razred OŠ Trebnje, mentorica Stanka Zaletelj).

Vrhunec včerajšnjega dogajanja je bila večerna rimska povorka, v kateri je letos sodelovalo 31 društev oz. skupaj 650 ljudi.

Tridnevno turistično poreditev bodo v Trebnjem sklenili z današnjim Dnevom športa, ko je na sporedu tradicionalni kolesarki maraton Dana, popoldne pa bodo v tukajšnjem športnem parku še zabavne igre med krajevnimi skupnostmi.

J. S.

Galerija