Zdravstveni dom po novem z galerijo

18.6.2017 | 13:45

V Trebanjskem zdravstvenem domu so odprli Galerijo Ana. (Foto: J. S.)

Ana Bilbija in strokovni vodja Zdravstvenega doma Trebnje Marija Petek-Šter

Odprtje razstave so s kulturnim programom sooblikovali člani Društvo za napredek Hribovec Rihpovec.

Trebnje - Trebanjski zdravstveni dom ima po novem galerijo. Hodnike tega javnega zavoda so namreč obogatili z likovnimi deli in tako osnovali edinstveno kulturno ustanovo v zdravstvenem zavodu, ki jo bodo upravljali zdravstveni delavci v okviru promocije zdravja.

V zdravstvenem domu si namreč poleg osnovne dejavnosti zagotavljanja primarnega zdravstvenega varstva v štirih občinah Temeniške in Mirnske doline želijo tudi služiti širšemu družbenemu namenu. Tako so svoje prostore po novem namenili tudi kulturi. »Zdravstveni dom dnevno obišče približno 500 ljudi, skoraj 80 odst. vseh občanov pa pride vsaj enkrat na leto. Menimo, da gre za lepo priložnost, da razstavljena dela vidi res veliko ljudi,« je o odločitvi, da hodnike trebanjskega zdravstvenega zavoda namenijo slikarskim delom, dejala strokovni vodja Zdravstvenega doma Trebnje Marija Petek-Šter.

Galerijo so v zdravstvenem domu odpri na pobudo trebanjskega zdravnika Zdenka Šalde, poimenovali pa so jo galerija Ana, po nekdanji direktorici Ani Bilbija, ki je ta trebanjski javni zavod vodila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. »Moram priznat, da sem bila zelo presenečena. Ker me že dolgo ni v tej hiši, se mi je zdelo neverjetno, da me niso pozabili, jaz njih nisem. Štejem si v čast in sem vesela,« je ob petkovem odprtju galerije dejala Ana Bilbija.

V okviru prve razstave so na ogled postavili okrog 40 del, ki so jih na slikarskih srečanjih na Rihpovcu ustvarili ljubiteljski slikarji likovne sekcije Jutro pri Društvu upokojencev Novo mesto in Društva likovnikov iz Trebnjega. »Na Rihpovcu že 13 let pripravljamo slikarska srečanja, na katerih nastane kar veliko število lepih del in škoda bi bilo, da jih ne bi videli še drugi,« je še povedala Bilbija, sicer tudi vodja projekta omenjenih slikarskih srečanja. Razstava, ki jo je pripravil Brane Praznik, bo v trebanjskem zdravstvenem domu na ogled do konca leta.

J. S.

Galerija