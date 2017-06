Trebanjska galerija spet bogatejša

18.6.2017 | 16:30

V Trebnjem so s predajo likovnih del včeraj zaključili jubilejni Mednarodni tabor Likovnih samorastnikov. (Foto: J. S.)

Udeleženci jubilejnega tabora

Direktorica trebanjskega CIK-a Patricija Pavlič in trebanjski župan Alojzij Kastelic

Trebnje - V Trebnjem so sklenili jubilejni, 50. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov, enotedensko ustvarjanje gostujočih domačih in tujih umetnikov, ki so v petih desetletjih neprekinjenega delovanja osnovali svojevrstno in edino javno zbirko naivne umetnosti pri nas.

Jubilejnega tabora so se udeležili iranska slikarka Samaneh Atef Derakhshan, mehiški slikar Javier Barajas Villanueva, turški slikar Emin Basaranbilek, hrvaški slikar Stjepan Ivanec, češki slikar in kipar Jaroslav Kovanda, slovenska kiparka Darja Lobnikar Lovak, italijanski slikar Franco Mora, srbski slikarji Janoš Mesaroš, Dobrosav Milojević in Igor Simonović ter slovenska slikarka Irena Polanec. »Letošnjega tabora so se udeležili umetniki, ki so na taborih že sodelovali, in seveda umetniki, ki jih pri nas še ni bilo. Gre za predstavnike mlajše generacije, s katerimi smo se zazrli v prihodnost, kje naiva danes je in kaj bo jutri,« pripoveduje Patricija Pavlič, direktorica Centra za kulturo in izobraževanje (CIK) Trebnje, ki bdi nad delovanjem Galerije likovnih samorastnikov Trebnje.

Kot še pravi Pavličeva, je jubilejni tabor izpolnil pričakovanja, saj so v Trebnjem dobili enajst novih, izjemnih likovnih del. »Ponovno smo dobili svet v malem. Umetniki, ki prihajajo iz tujih držav, so nam prinesli košček sebe, košček njihove kulture in košček njihovega razmišljanja ter tako spet doprinesli izredno barvite kamenčke v mozaik naše zbirke,« dodaja. Zadnji dan tabora so namreč v trebanjski galeriji svečano prevzeli dela, ki so jih poklonili udeleženci letošnjega tabora.

Galerija tako po petih desetletjih negovanja mednarodnih likovnih taborov v svoji zbirki naivne umetnosti hrani že blizu 1.200 umetniških del, ki so jih prispevali umetniki iz več kot 40 držav. »Naša generacija je dolžna, da to tradicijo ohranja, da skrbi za dediščino, ki so nam jo predali naši predhodniki, da jo bomo v prihodnje lahko predali novim generacijam, ki jo bodo morda naprej popeljale še v širši obliki,« pa je ob zaključku jubilejnega tabora dejal trebanjski župan Alojzij Kastelic.

50 let mednarodnih likovnih taborov bodo sicer v Trebnjem praznovali do konca leta. V jeseni bodo predstavili še pogled v prihodnost naivne umetnosti, hkrati pa odprli tudi prenovljeno stalno razstavo.

